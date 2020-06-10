10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля. Такие данные приводит Республиканский союз туристических организаций со ссылкой на туркомпанию - консолидатора рейса, сообщает БЕЛТА.

Ранее белорусские туроператоры намеревались отправить чартеры в Черногорию с 16 июня. Теперь принято решение начать полеты в Тиват - курорт на берегу Которского залива Адриатического моря - с 1 июля.

С 1 июня Черногория открыла границы для граждан из 130 стран. Въезд разрешен гражданам стран, где показатель активных случаев COVID-19 составляет не более 25 на 100 тыс. человек.

Черногория - одно из популярных европейских направлений для отдыха белорусов. По данным Белстата, в 2019 году в этой стране отдохнули 17 354 белорусских туриста.

Как сообщалось, чартеры из Беларуси в Албанию планируется возобновить с 12 июня, в Турцию - с 12 июля.-0-