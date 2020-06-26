26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чартерные рейсы "Белавиа" будут летать в Египет с 2 июля. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Чартерная программа в Египет стартует 2 июля. Все подробности узнавайте у туристических операторов", - говорится в сообщении.

Перед вылетом в Египет нужно ознакомиться с рядом требований. В частности, все пассажиры должны быть в масках и перчатках как в аэропорту, так и на борту самолета. Они обязаны заполнить и сдать декларацию по предложенной форме при входе в самолет. Ручная кладь на рейсах запрещена, за исключением дамских сумочек, мужских барсеток, ноутбуков, фотоаппаратов и сумок для переноски младенцев. Продажа товаров duty free полностью запрещена, в том числе на борту.-0-