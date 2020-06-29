Чартерные рейсы из Беларуси в Тунис отложены до 5 июля

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чартерная программа из Беларуси в Тунис отложена до 5 июля включительно. Такие данные приводит Республиканский союз туристических организаций со ссылкой на туркомпанию - консолидатора рейса, сообщает БЕЛТА.

Первоначально консолидатор рейса фирма "ИНТЕРСИТИ" планировала перелеты с 28 июня. В настоящий момент старт чартеров отложен. Возможно, к 5 июля Беларусь войдет в так называемый зеленый список стран, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19.

Тунис открыл свои границы для зарубежных путешественников с 27 июня. Власти страны разработали несколько вариантов въезда - с тестами и без.-0-