Чартерным рейсом "Белавиа" из Гоа вылетели 85 граждан Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чартерный рейс "Белавиа" со 178 пассажирами на борту вылетел из Гоа в Минск. Соответствующую информацию Министерство иностранных дел Беларуси разметило в своем аккаунте в социальной сети Facebook, сообщает БЕЛТА.

Среди пассажиров 85 граждан Беларуси, а также граждане Австрии, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Украины.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, самолет должен прибыть 26 апреля ориентировочно в 04.05 в Национальный аэропорт Минск, после чего все пассажиры пройдут необходимый тепловизионный контроль в зоне прилета.

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