3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чартеры начали летать из Беларуси в Иорданию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

"Сегодня был дан старт чартерной полетной программе из Минска в Иорданию. Рано утром Boeing 737-800 авиакомпании "Белавиа" со 144 пассажирами на борту вылетел из Национального аэропорта Минск в курортный город Акаба на побережье Красного моря. В зоне регистрации довольных пассажиров провожали на первый рейс в Акабу по-праздничному: с улыбками, поздравлениями и памятными фото", - рассказали в пресс-службе.

Чартерная программа в Иорданию будет продолжаться до ноября, вылеты из Минска запланированы каждые 9 дней.-0-