Чаще всего за медиацией обращаются из-за семейных конфликтов - эксперт

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чаще всего за медиацией люди обращаются из-за семейных конфликтов - в основном для раздела имущества. Об этом сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказала медиатор консультационно-практического учреждения "Медиативное бюро" Елена Лесная.

Медиатор отметила, что основные обращения за услугой можно условно разделить на четыре блока. "Чаще всего это семейные конфликты. По разводам редко идут, чаще - по разделу имущества. Идут и с запросом на определение порядка общения с ребенком. Наследственные споры тоже пользуются спросом. И экономические, конечно. Я бы выделила эти четыре блока", - сказала специалист.

Как заметила член правления Белорусской лиги семейных медиаторов, адвокат и медиатор Наталья Ольшевская, не каждый спор может быть медиабельным. К примеру, маловероятно разрешение конфликта, если претензии одной стороны ко второй выше допустимых границ. "Но если у одной стороны верхняя граница не совпадает с нижней границей другой стороны, то это не значит, что не стоит идти в медиацию. Потому что в любом случае стороны могут быть выслушаны друг другом, и, возможно, возникнет какое-то понимание интересов. Пусть даже они не договорятся, но поймут, у кого какие границы и что делать дальше, - подчеркнула она. - И, конечно, спор может быть немедиабельным, если люди страдают психическими заболеваниями либо алкогольной зависимостью".

Учредитель "Медиативного бюро" Наталья Гончарова остановилась на том, что сторонам важно выслушать друг друга, а сама технология медиации поможет им и в будущем. "Каждая из сторон рассказывает о том, что произошло, как возник конфликт, в чем его причина. Затем путем применения медиативных техник медиатор помогает сторонам достичь соглашения в решении их вопроса, - сказала она. - Медиация - это потрясающая технология разрешения конфликта. Она помогает людям наладить коммуникацию и в итоге научиться в дальнейшем самостоятельно договариваться и решать уже новые возникающие конфликтные ситуации".

"В обществе уже возникла потребность в принципиально новых способах разрешения споров, которые бы отвечали современным реалиям, сохраняли бы партнерские отношения, делая их более продуктивными, чего вряд ли можно достичь после встречи сторон в суде. Такие возможности, по нашему мнению, предоставляет институт медиации", - заметила начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Минюста Диана Подлесская.

Медиация - это конфиденциальные переговоры конфликтующих сторон с участием нейтрального и беспристрастного посредника-медиатора в целях урегулирования конфликта путем выработки взаимоприемлемого соглашения. Медиация является одним из способов альтернативного разрешения споров. Однако от прочих она отличается конфиденциальностью, добровольностью, нейтральностью и беспристрастностью медиатора, а также добросовестностью, равноправием и сотрудничеством сторон.

В Беларуси применение медиации началось с пилотного проекта в 2011-2012 годах, который проходил при поддержке Высшего хозяйственного суда. Уже в 2013 году был принят закон о медиации.-0-

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