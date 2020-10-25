ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 25 октября 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:13 Туман и до 15 градусов тепла ожидается 26 октября в Беларуси Общество
12:10 Воронюк: диалоговые площадки - обратная связь власти с народом Общество
11:57 Часть белорусских больниц перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19 Общество
10:49 Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года В мире
10:42 По факту ЧП на танкере в Азовском море возбудили дело о нарушении пожарной безопасности В мире
10:34 В Гомеле завершено расследование дела о противоправных действиях в отношении сотрудников милиции Происшествия
09:48 Московский "Спартак" вышел в лидеры футбольного чемпионата России Спорт
09:44 В Литве началось голосование во втором туре парламентских выборов В мире
09:29 Футболисты минского "Динамо" поднялись на 4-е место в чемпионате Беларуси Спорт
09:27 Местные выборы пройдут сегодня в Украине В мире
09:19 Забастовки могут ослабить экономические позиции предприятий - директор "Красного металлиста" Регионы
09:08 Россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил чемпионский пояс UFC в легком весе Спорт
09:02 Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Остраве Спорт
07:00 Лукашенко: автомобильный транспорт и дорожное хозяйство - два стратегических звена экономики Президент
01:11 Землетрясение произошло под Тбилиси В мире
00:25 ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев коронавируса за сутки в мире В мире
24.10.20
23:35 ООН будет и впредь уникальной авторитетной площадкой для решения мировых проблем - Макей Общество
23:15 Хайнаньский международный кинофестиваль пройдет 5-12 декабря Калейдоскоп
22:39 Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал COVID-19 главным врагом, с которым ООН столкнулась в свой юбилей В мире
22:05 В Иране произошло землетрясение В мире
21:35 В Колумбии убили двух полицейских В мире
20:59 О ситуации в мире, Беларуси и США, отношениях с Россией и реагировании на угрозы - подробности разговора Лукашенко с Помпео Президент
20:43 Взрыв произошел на танкере в Азовском море В мире
20:01 Бельгийский велогонщик Тим Велленс выиграл 5-й этап Вуэльты Испании-2020 Спорт
19:54 Хоккеисты "Юности" победили гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси Спорт
19:37 Взрыв в городе Кабул: есть жертвы В мире
19:11 Соболенко стала финалисткой турнира в Остраве, где сыграет с  Азаренко Спорт
18:56 БАТЭ победил футболистов "Витебска" в чемпионате Беларуси Спорт
18:34 Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил Лукашенко Президент
18:29 Дональд Трамп проголосовал на выборах досрочно В мире
Все новости
Все новости
Общество
25 октября 2020, 11:57

Часть белорусских больниц перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19

Фото из архива
Фото из архива

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным ежедневного мониторинга, проводимого в учреждениях здравоохранения Беларуси, на сегодня перепрофилировано достаточно больниц для того, чтобы обеспечить медицинской помощью пациентов с COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

При этом в Минздраве отметили, что принято решение не закрывать полностью все больницы и отделения, а оставить часть из них для оказания обычной плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи.

В Минске перепрофилирована и работает с 23 октября для лечения пациентов с пневмонией и COVID-19 2-я городская клиническая больница. Таких пациентов принимают также инфекционная клиническая больница и детская инфекционная клиническая больница. Кроме того, пациентов с COVID-19 госпитализируют в 3-ю городскую больницу имени Е.В.Клумова (терапевтический корпус), 4-ю больницу (терапевтический корпус, часть хирургического корпуса и нефрологическое отделение), 5-ю больницу (неврологический корпус и корпус №1), 6-ю городскую больницу (терапевтический корпус), в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ имени П.М.Машерова. При необходимости подготовлены к госпитализации пациентов с коронавирусом РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, Республиканская клиническая больница медреабилитации.

Всего в столице работает 88 организаций здравоохранения, из них 26 больничных. Общее количество коек в стационарах - 10 115, для детей - 2015. Для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и пневмонией перепрофилировано 1748 коек, 99 - в отделениях анестезиологии и реанимации.

Жители Минской области госпитализируются в Минский областной противотуберкулезный диспансер, Борисовскую больницу №2, Жодинскую центральную городскую больницу. Принимают пациентов также центральные районные больницы в Молодечно, Марьиной Горке, Слуцке, Столбцах, Солигорске. Всего в стационарах области - 11 519 коек, для работы с COVID-19 запланированы 1762. Для жителей Минского района в Минской центральной районной больнице оборудовано дополнительно 262 койки (из 652 имеющихся).

В Гомельской области пациентов с COVID госпитализируют в областные инфекционную и туберкулезную больницы, городские клинические больницы №1, №2, №4, больницу скорой медицинской помощи, а также в областной клинический госпиталь ИОВ, а также центральные районные больницы. Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID и пневмонией перепрофилировано 2560 коек. При необходимости будет задействован Гомельский областной клинический онкологический диспансер, Гомельская городская клиническая больница №3, Гомельская областная клиническая больница и др. Всего на сегодня в области работает 244 организации здравоохранения, из них 89 больничных. Всего в стационарах 14 361 койка.

В Витебске перепрофилированы на работу с COVID-19 также несколько учреждений здравоохранения. В их числе - Витебская областная инфекционная больница, городская больница скорой медицинской помощи, городская центральная больница, областной кожвендиспансер, также задействован нефрологический корпус Витебской областной клинической больницы.

В Полоцке пациентов с COVID-19 принимает городская больница, в Новополоцке - центральная городская больница (инфекционное отделение) и кожно-венерологический диспансер. В Орше - городская больница №3 и пульмонологическое отделение больницы №1 имени Семашко. При необходимости со следующей недели пациенты с COVID-19 будут поступать в 1-ю городскую клиническую больницу Витебска.

В Могилевской области на 22 октября перепрофилирована для оказания медицинской помощи пациентам с COVID и пневмонией 1751 койка (всего в стационарах - 10 661 койка). Пациентов с коронавирусом госпитализируют в Могилевский областной противотуберкулезный диспансер, инфекционную больницу, городскую больницу скорой медицинской помощи, Могилевскую больницу №1, Бобруйскую центральную больницу, Могилевский областной кожно-венерологический диспансер, Могилевскую областную детскую больницу. Перепрофилированы отделения под лечение пациентов с COVID-19 во всех крупных центральных районных больницах. Речь идет о таких городах, как Осиповичи, Кричев, Костюковичи и Горки. В остальных ЦРБ данные пациенты проходят лечение в постоянно действующих инфекционных отделениях.

Предусмотрен план дальнейшего перепрофилирования коечного фонда. При необходимости будет задействован Бобруйский межрайонный онкологический диспансер и Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны.

В Гродненской области всего 8903 койки, перепрофилированы на работу с COVID-19 - 2200. Пациентов с коронавирусом принимают Гродненская областная инфекционная больница, городские больницы №2 и №3, Гродненская областная больница медреабилитации, Гродненский областной клинический центр "Фтизиатрия" и Гродненская университетская клиника. Во всех центральных районных больницах перепрофилированы отделения для лечения пациентов с COVID-19.

Что касается Брестской области, всего здесь в стационарах 10 724 койки, перепрофилированы для работы с COVID-19 - 1867. Жители Бреста с тяжелым течением коронавируса госпитализируются в Брестскую центральную городскую больницу и инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы. Жители области госпитализируются в Барановичскую городскую больницу, в Барановичскую городскую больницу №2. Также для пациентов с COVID-19 перепрофилирована часть коек Пинской центральной городской больницы, центральные районные больницы в Ивацевичах, Кобрине, Лунинце, Столине и Березе. Развернуто инфекционное отделение в Брестской детской областной больнице.

В Минздраве добавили, что за последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками - в наличии 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1,5 тыс. наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора. Учреждения обеспечены лекарствами для оказания медпомощи и средствами индивидуальной защиты. Созданный запас средств индивидуальной защиты позволяет обеспечить работу организаций здравоохранения в среднем более чем на 2 месяца.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь вирус
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Туман и до 15 градусов тепла ожидается 26 октября в Беларуси
Дмитрий Воронюк. Фото из архива Воронюк: диалоговые площадки - обратная связь власти с народом
Фото из архива ООН будет и впредь уникальной авторитетной площадкой для решения мировых проблем - Макей
На предприятии "Славянка". Фото из архива Призывы к забастовкам возмущают большинство моих коллег - работница "Славянки"
Фото из архива Пожилым людям в связи с COVID-19 рекомендуется сократить контакты - врач
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 82 670 пациентов с COVID-19
Главное
Фото из архива О ситуации в мире, Беларуси и США, отношениях с Россией и реагировании на угрозы - подробности разговора Лукашенко с Помпео
МЧС выдало БелАЭС разрешение на энергопуск первого блока
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь"
Великолепная пятерка в Minsk World – сразу 5 новых домов на лучших стартовых условиях! Рассрочка и кредит!
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь продолжит работу над расширением созидательной и объединительной роли ООН
Потеря даже одного рабочего дня наносит ущерб предприятию и людям - представитель "Гомельдрева"
Терентьев: в решении земельных вопросов гражданам нужно проявлять и личную инициативу
Авраменко: необходимо выработать концептуальные подходы к развитию областных аэропортов
ФОТОФАКТ: Исторический праздник прошел у стен музея "Берестье"
Часть белорусских больниц перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19
Воронюк: диалоговые площадки - обратная связь власти с народом
РЕПОРТАЖ: Откуда берет начало новая нитка "Дружбы"
Закладка картофеля в стабфонды уже выполнена более чем на 70% - МАРТ
Пожилым людям в связи с COVID-19 рекомендуется сократить контакты - врач
Снопков обсудил с губернатором Ленинградской области сотрудничество в промышленности и строительстве
Прокачка нефти через Польшу останавливалась из-за повреждения линии электропередачи
Карпенко встретился со слушателями Академии управления при Президенте
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Будапешт
Предприниматели и самозанятые в 12 районах Беларуси получат консультации бизнес-экспертов
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.