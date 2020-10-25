Часть белорусских больниц перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным ежедневного мониторинга, проводимого в учреждениях здравоохранения Беларуси, на сегодня перепрофилировано достаточно больниц для того, чтобы обеспечить медицинской помощью пациентов с COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

При этом в Минздраве отметили, что принято решение не закрывать полностью все больницы и отделения, а оставить часть из них для оказания обычной плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи.

В Минске перепрофилирована и работает с 23 октября для лечения пациентов с пневмонией и COVID-19 2-я городская клиническая больница. Таких пациентов принимают также инфекционная клиническая больница и детская инфекционная клиническая больница. Кроме того, пациентов с COVID-19 госпитализируют в 3-ю городскую больницу имени Е.В.Клумова (терапевтический корпус), 4-ю больницу (терапевтический корпус, часть хирургического корпуса и нефрологическое отделение), 5-ю больницу (неврологический корпус и корпус №1), 6-ю городскую больницу (терапевтический корпус), в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ имени П.М.Машерова. При необходимости подготовлены к госпитализации пациентов с коронавирусом РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, Республиканская клиническая больница медреабилитации.

Всего в столице работает 88 организаций здравоохранения, из них 26 больничных. Общее количество коек в стационарах - 10 115, для детей - 2015. Для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и пневмонией перепрофилировано 1748 коек, 99 - в отделениях анестезиологии и реанимации.

Жители Минской области госпитализируются в Минский областной противотуберкулезный диспансер, Борисовскую больницу №2, Жодинскую центральную городскую больницу. Принимают пациентов также центральные районные больницы в Молодечно, Марьиной Горке, Слуцке, Столбцах, Солигорске. Всего в стационарах области - 11 519 коек, для работы с COVID-19 запланированы 1762. Для жителей Минского района в Минской центральной районной больнице оборудовано дополнительно 262 койки (из 652 имеющихся).

В Гомельской области пациентов с COVID госпитализируют в областные инфекционную и туберкулезную больницы, городские клинические больницы №1, №2, №4, больницу скорой медицинской помощи, а также в областной клинический госпиталь ИОВ, а также центральные районные больницы. Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID и пневмонией перепрофилировано 2560 коек. При необходимости будет задействован Гомельский областной клинический онкологический диспансер, Гомельская городская клиническая больница №3, Гомельская областная клиническая больница и др. Всего на сегодня в области работает 244 организации здравоохранения, из них 89 больничных. Всего в стационарах 14 361 койка.

В Витебске перепрофилированы на работу с COVID-19 также несколько учреждений здравоохранения. В их числе - Витебская областная инфекционная больница, городская больница скорой медицинской помощи, городская центральная больница, областной кожвендиспансер, также задействован нефрологический корпус Витебской областной клинической больницы.

В Полоцке пациентов с COVID-19 принимает городская больница, в Новополоцке - центральная городская больница (инфекционное отделение) и кожно-венерологический диспансер. В Орше - городская больница №3 и пульмонологическое отделение больницы №1 имени Семашко. При необходимости со следующей недели пациенты с COVID-19 будут поступать в 1-ю городскую клиническую больницу Витебска.

В Могилевской области на 22 октября перепрофилирована для оказания медицинской помощи пациентам с COVID и пневмонией 1751 койка (всего в стационарах - 10 661 койка). Пациентов с коронавирусом госпитализируют в Могилевский областной противотуберкулезный диспансер, инфекционную больницу, городскую больницу скорой медицинской помощи, Могилевскую больницу №1, Бобруйскую центральную больницу, Могилевский областной кожно-венерологический диспансер, Могилевскую областную детскую больницу. Перепрофилированы отделения под лечение пациентов с COVID-19 во всех крупных центральных районных больницах. Речь идет о таких городах, как Осиповичи, Кричев, Костюковичи и Горки. В остальных ЦРБ данные пациенты проходят лечение в постоянно действующих инфекционных отделениях.

Предусмотрен план дальнейшего перепрофилирования коечного фонда. При необходимости будет задействован Бобруйский межрайонный онкологический диспансер и Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны.

В Гродненской области всего 8903 койки, перепрофилированы на работу с COVID-19 - 2200. Пациентов с коронавирусом принимают Гродненская областная инфекционная больница, городские больницы №2 и №3, Гродненская областная больница медреабилитации, Гродненский областной клинический центр "Фтизиатрия" и Гродненская университетская клиника. Во всех центральных районных больницах перепрофилированы отделения для лечения пациентов с COVID-19.

Что касается Брестской области, всего здесь в стационарах 10 724 койки, перепрофилированы для работы с COVID-19 - 1867. Жители Бреста с тяжелым течением коронавируса госпитализируются в Брестскую центральную городскую больницу и инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы. Жители области госпитализируются в Барановичскую городскую больницу, в Барановичскую городскую больницу №2. Также для пациентов с COVID-19 перепрофилирована часть коек Пинской центральной городской больницы, центральные районные больницы в Ивацевичах, Кобрине, Лунинце, Столине и Березе. Развернуто инфекционное отделение в Брестской детской областной больнице.

В Минздраве добавили, что за последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками - в наличии 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1,5 тыс. наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора. Учреждения обеспечены лекарствами для оказания медпомощи и средствами индивидуальной защиты. Созданный запас средств индивидуальной защиты позволяет обеспечить работу организаций здравоохранения в среднем более чем на 2 месяца.-0-