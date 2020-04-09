Частные клиники в Беларуси пока не будут проходить аккредитацию по стандартам оказания медпомощи

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9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частные клиники в Беларуси пока не будут проходить аккредитацию на соответствие базовым стандартам уровня оказания помощи, сообщила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для частной медицины сохранится лицензирование. То есть пока на данном этапе аккредитация коснется только государственных организаций здравоохранения", - сказала Валентина Курсевич.
Система аккредитации начнет создаваться в этом году. Планируется, что полностью она заработает с 1 января 2023 года.
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