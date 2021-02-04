Частные лаборатории смогут проводить ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 для системы здравоохранения

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики, смогут проводить ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для нужд системы здравоохранения. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения №4 от 21 января 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Негосударственные организации здравоохранения смогут применять к предельному максимальному тарифу повышающий коэффициент в размере до 1,5. При этом необходимо будет соблюдать соотношение оказания одной такой услуги государственным организациям здравоохранения на безвозмездной основе и двух - на платной", - отметили в пресс-службе.

Специалисты Минздрава и МАРТ проработали вопрос законодательного закрепления нормы по оказанию лабораториями негосударственной формы собственности платных услуг населению по диагностике коронавирусной инфекции. Также установлена предельная стоимость исследований при условии обязательного выполнения ими такой диагностики в пользу государственной системы здравоохранения на безвозмездной основе.

Таким образом, предельный максимальный тариф на услугу ПЦР не должен превысить Br79,5.

Анализ ценовой ситуации на данную услугу в других странах позволяет сделать вывод, что цены в лабораториях негосударственной формы собственности Беларуси не будут иметь неконкурентный уровень. Например, стоимость ПЦР в Москве составляет в эквиваленте в среднем Br77 и Br95 в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково, в Украине - Br140, Австрии - Br381, Великобритании - Br900.-0-