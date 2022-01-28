Часто перегорают лампочки? Рассказываем, как решить проблему

Если у вас часто перегорают лампочки, специалисты рекомендуют:

Установите блок защиты ламп. Он ограждает лампу от бросков тока при ее включении, которые являются основной причиной перегорания. Помимо этого, обеспечивает надежную защиту осветительной аппаратуры от перенапряжений в бытовой сети. Так срок службы лампы увеличивается в 5-7 раз.

Блоки защиты можно применять для различных типов осветительных приборов, в том числе для светодиодных светильников, запитанных через не электронный трансформатор. С электронными трансформаторами необходимо использовать блоки защиты с индексом "Т".

При выборе блока защиты ламп обязательно учитывайте суммарную мощность подключаемых ламп. Есть устройства, рассчитанные на мощность от 150 Вт до 3000 Вт. Подключить его несложно. Блок устанавливается в разрыв провода, который идет до выключателя осветительной аппаратуры. Монтировать устройство можно в монтажной коробке, где расположен выключатель освещения.

Перед выполнением работ не забывайте о мерах безопасности. Обесточьте линию проводки, которая питает осветительное устройство.

Подключение блока защиты к каждому осветительному устройству вашего жилья – затратное дело. Но оно компенсируется продолжительным сроком службы ламп.

Три важных правила безопасной эксплуатации бытовых приборов

1. Самые распространенные сети - с напряжением 220 - 380 вольт. Оно экономически обосновано, но очень опасно для человека. Поскольку находящийся под напряжением провод (корпус прибора) ничем не отличается от не находящегося под ним, прикасаться без крайней необходимости не стоит ни к каким.

2. Инструкции по бытовым электрическим приборам надо читать! Если в них написано, например, что торшер должен быть в комнате, то его нельзя выносить в сад. Он не рассчитан для безопасной работы в условиях повышенной влажности. Не пренебрегайте указанием, что стиральную машину или электроплиту должен подключать специалист. Да и желание что-нибудь улучшить в электрических сетях дома (установить дополнительную розетку, лампочку, кондиционер) надежнее и безопаснее реализовывать с помощью опытного электрика.

3. Если кого-то на ваших глазах ударило электрическим током, вспомните: приближаться к пострадавшему можно только после отключения поврежденного провода или прибора. В крайнем случае можно с помощью не проводящих ток предметов оттянуть человека от опасного места. Обязательно вызовите скорую помощь или доставьте пострадавшего в больницу. Последствия воздействия электрическим током могут сказаться на здоровье не сразу.

Александр ПЕТРИКЕВИЧ, государственный инспектор

по энергетическому и газовому надзору

филиала Госэнергогазнадзора по городу Минску и Минской области

для газеты "7 Дней".-0-