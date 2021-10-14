Чеботарь: чем больше крепких и благополучных семей, тем успешнее и сильнее государство

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем больше крепких и благополучных семей, тем успешнее и сильнее государство. Об этом сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время поздравления представительниц ведомства с Днем матери, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Как подчеркнул Юрий Чеботарь, семья - один из ключевых приоритетов, вокруг нее строится будущее страны. "Наше богатство - это наши люди. А это труд матери. Когда детишек много - это не только огромная радость, но и признак благополучия. Чем больше таких крепких, счастливых семей, тем успешнее и сильнее государство. Именно поэтому в Беларуси такое большое внимание уделяется сохранению семейных ценностей и традиций, популяризации роли женщины-матери", - сказал первый замминистра.

Особые знаки внимания и слова уважения достались счастливой маме пятерых детей - инспектору отделения контроля и анализа делопроизводства главного управления контроля и делопроизводства Марии Корвин-Кучинской. Юрий Чеботарь вручил ей цветы, подарки, а также пожелал всем мамам здоровья, счастья, добра и благополучия.-0-