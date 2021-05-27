Чеботарь выступил в БНТУ с лекцией к 100-летию экономических органов

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь посетил Белорусский национальный технический университет и выступил с лекцией в честь предстоящего 100-летнего юбилея экономических органов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Юрий Чеботарь кратко рассказал преподавателям и студентам об истории экономического ведомства и ознакомил их с основными направлениями деятельности на различных исторических этапах его становления.

Первый замминистра особое внимание уделил видению будущего экономического облика страны, представленного в системе прогнозных документов страны на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы. "В текущем пятилетии мы определили пять приоритетных отраслей и направлений развития. В частности, электроиндустрия и электротранспорт - планируется освоить производство грузового и пассажирского электротранспорта и, естественно, развить сеть зарядной инфраструктуры, - рассказал Юрий Чеботарь. - Также биоиндустрия и фармацевтика - в планах производство новых антибиотиков, разработка методов генетической паспортизации пациентов. Робототехника и приборостроение - речь идет о разработке беспилотных комплексов в автомобилестроении и авиации. Производство композитных материалов. Уверен, что среди этих пяти направлений минимум три - поле деятельности для вашей будущей профессии".

Студентам была предоставлена возможность задавать вопросы Юрию Чеботарю, что позволило развернуть открытый и живой диалог между участниками.-0-