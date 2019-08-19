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Чем удивит фестиваль "Архитектурная осень" в Минске

Общество 19.08.2019 | 19:30
Александр Корбут. Фото из архива
Александр Корбут. Фото из архива

В Беларуси стало хорошей традицией раз в два года проводить национальный архитектурный фестиваль. Это своеобразный отчет архитекторов, который отражает основные направления и достижения в отечественном зодчестве. В текущем году он пройдет в новом временном формате - не три дня, как прежде, а три месяца - с 1 сентября по 30 ноября. О том, чем запомнится предстоящая "Архитектурная осень", корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Белорусского союза архитекторов Александр Корбут.

- Александр Иосифович, расскажите историю фестивального движения. С чего все начиналось и какие изменения произошли?

- Первый фестиваль состоялся в 1999 году в Бресте по инициативе брестских архитекторов. Сначала он проходил ежегодно, кроме Бреста знаковый форум принимали Гомель и Минск. С 2003 года приняли решение проводить его раз в два года в белорусской столице. Если сначала программа включала только Республиканский смотр-конкурс на лучшее архитектурное произведение, то в последние годы в течение нескольких дней на одной или двух-трех площадках было сконцентрировано множество разнообразных мероприятий. В этом году их стало еще больше: фестиваль расширил временные рамки и получил название "Архитектурная осень". Основной площадкой определен столичный Дом архитектора. Здесь пройдут XIII Республиканский конкурс дипломных проектов выпускников высших и средних специальных архитектурных школ; I Республиканский конкурс архитектурного рисунка студентов высших архитектурных школ; VIII Минский международный биеннале молодых архитекторов "Леонардо-2019"; XIX Республиканский конкурс на лучшие проект, постройку и публикацию; VI Республиканский художественный конкурс детского рисунка "Архитектура родного края глазами детей".

- Какие еще новшества ожидаются?

- Например, учреждаем специальный диплом лучшему девелоперу за создание архитектурно-градостроительного ансамбля жилого района и комфортной среды обитания. Первоначально хотели провести отдельный конкурс среди застройщиков и девелоперов, изучали опыт Москвы, Санкт-Петербурга, но до конца не отработали положение. Поэтому выберем лучшего по итогам голосования среди архитекторов: оценим построенные объекты, ландшафтный дизайн, озеленение.

Также впервые будет вручаться Международная премия им. Лазаря Хидекеля за инновационные и экологические решения в архитектуре. Премия Лазаря Хидекеля - это дань уважения и признания художнику и архитектору, который в течение всей жизни, несмотря на политическую конъюнктуру, продолжал обучать студентов в лучших традициях авангарда.

Кроме того, в программу включены выставки, мастер-классы, круглые столы, конференции по тематике архитектурного образования, аттестации архитекторов и инженеров, проведения архитектурных конкурсов, тендеров. Будет презентована книга обладателя специальной премии Президента деятелям культуры и искусства Сергея Багласова "Возрождение исторического центра Минска". Своим опытом поделятся известные российские архитекторы Сергей Чобан, Владимир Плоткин, Тотан Кузембаев. Воркшоп "Публичные пространства как городская гостиная" проведут Матей Катрашник из Словении и Богдан Куцевич из Украины. Считаю, что такие архитектурные фестивали очень нужны для развития белорусской архитектурной школы и знакомства на практике с современными тенденциями в архитектуре и градостроительстве.

- Благодаря биеннале "Леонардо", одному из самых значимых событий фестиваля, Минск стал местом творческих контактов молодых талантливых архитекторов многих стран мира. Сколько иностранных гостей ожидаете?

- В прошлый раз в биеннале участвовали представители 20 государств. Что касается этого года, то до 20 сентября собираем заявки. С 10 октября начнет работать выставка конкурсных работ, а через несколько дней подведем итоги. Сам конкурс учрежден в 2005 году. В 2009 и 2011 годах он проводился при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, а в последующие годы также под эгидой Международного союза архитекторов (UIA), объединяющего архитекторов 127 стран всех континентов, и Международной ассоциации союзов архитекторов (МАСА).

Таких масштабных форумов молодых специалистов в Международном союзе архитекторов всего несколько. "Леонардо" дает всем участникам возможность для дружеского профессионального общения, обмена информацией, налаживания контактов. Биеннале стал очень популярным не только в СНГ, но и странах Центральной и Восточной Европы. В конкурсах участвует более 100 проектов.

- Фестиваль архитектуры позиционируется не только как праздник архитекторов. Чем он интересен для тех, чья профессиональная деятельность не связана с градостроительством?

- Выставки, которые пройдут во время фестиваля "Архитектурная осень - 2019", познакомят с лучшими произведениями белорусских и зарубежных авторов. Вход на них свободный для всех желающих. Считаю, что минчанам и гостям столицы будет любопытно увидеть построенные в последние годы объекты, а также еще не реализованные задумки, которые есть пока только на бумаге. Архитектура и ландшафт создают среду обитания для человека, и важно, чтобы подрастающее поколение архитекторов ориентировалось на лучшие примеры.

- Традиционно в дни фестиваля вручается почетный приз "Зодчий Республики Беларуси". Кто в разные годы удостаивался такого высокого звания? По каким критериям отбираются кандидатуры?

- Эта награда - признание заслуг практикующих архитекторов, их вклада в развитие городов. В частности, она присуждена Юрию Григорьеву, который долгое время работал в должности главного архитектора Минска, а затем первым заместителем главного архитектора Москвы. При его координации и авторском участии разработан генплан белорусской столицы и его пригородной зоны, проект детальной планировки центра города, архитектура метрополитена 1-й очереди строительства, проекты жилых районов Зеленый луг и Веснянка. Также в числе награжденных - заслуженные архитекторы Беларуси Ярослав Линевич, Георгий Сысоев, авторы мемориального комплекса "Хатынь" Юрий Градов и Леонид Левин. Высокого звания удостоены Лев Погорелов, по проекту которого построен храм-памятник в честь Всех Святых, ставший одной из визитных карточек столицы, известный ландшафтный архитектор Борис Юртин.

В разные годы приз вручался автору проектов спортивного комплекса "Раубичи" и Комаровского рынка Вальмену Аладову, автору выставочного павильона на пр. Победителей и Дворца Республики Леонарду Москалевичу, создателю железнодорожного вокзала, Национальной библиотеки и нового здания музея ВОВ Виктору Крамаренко. Кроме того, одним из лучших зодчих признан архитектор из Гродно Александр Штен, проработавший более 30 лет в институте "Гродногражданпроект" и создавший сотни проектов самых разных сооружений. В 2017 году почетный приз "Зодчий Республики Беларусь" вручен заместителю председателя Белорусского союза архитекторов Михаилу Гаухфельду, автору и главному архитектору площади Независимости, подземного центра "Столица", Дворца культуры МАЗ, Футбольного манежа и многих других объектов.

- Предстоящий архитектурный фестиваль - повод поговорить о современных тенденциях в архитектуре и градостроительстве. То и дело встречаются упреки в нарастающей коммерциализации проектов, утрате преемственности исторической застройки...

- Действительно, современную архитектуру часто ругают за то, что она идет по пути коммерциализации. И от этого никуда не деться. В целом изменились условия. Сегодня в интернете можно посмотреть практически любой построенный объект. Стало реальностью онлайн-проектирование. Раньше сложно было представить, что архитектор, как художник, может творить дистанционно, "у себя на кухне". Всегда нужен был коллектив, поскольку подготовка проекта требует знаний смежных специальностей (вопросов вентиляции, электрики). Теперь все чаще архитекторы работают по такому же принципу, как представители IT-сферы, - получают заказы от архитектурных бюро со всего мира.

Что касается утраты преемственности исторической застройки, то мы в том числе такую тенденцию в последнее время наблюдаем в Минске. При новом строительстве нередко теряется уважение к архитектуре соседнего объекта и его автору. Однако есть положительные примеры. Считаю, что удачно вписалось в окружающую застройку новое здание музея истории Великой Отечественной войны. Здесь сочетаются традиции советской и современной архитектуры. Еще нравится, как выполнены жилые кварталы столичного микрорайона Новая Боровая, архитекторы смогли обычные типовые панельки превратить в комфортную среду проживания. Нравятся проекты архитектора Бориса Школьникова, многие проекты архитекторов института "Минскгражданпроект".

- Почему важно проводить такие мероприятия, как фестивали архитектуры, архитектурные конкурсы?

- Это возможность увидеть новые направления в архитектуре, поддержать талантливую молодежь, выявить лучших. Также архитектурные фестивали и конкурсы позволяют определить, на каком уровне по сравнению с европейской и российской архитектурными школами находится архитектурная школа Беларуси. Для практикующих архитекторов участие в таких мероприятиях ценно тем, что здесь можно показать свои работы и получить оценку своих коллег. Убежден, это важно для любого профессионала.

Надеюсь, наш фестиваль будет и дальше развиваться, ведь о нем знают не только в странах СНГ, но и в дальнем зарубежье. Были времена, когда Минск собирал до 140 международных гостей и участников. В этом году к нам приезжает президент Международного союза архитекторов Томас Воньер (США). Он примет участие в работе фестиваля в качестве члена жюри VIII Минского международного биеннале молодых архитекторов "Леонардо-2019" и почетного гостя. Это большая честь.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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