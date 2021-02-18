Чем удивить на 23 февраля спортсмена, романтика и вечного мальчика? Подборка от Е-доставки

23 февраля практически завтра, а это значит, что в очередной раз нужно ломать голову, чем бы таким необычным и приятным удивить своего мужчину. Вместе с Е-доставка мы составили топ идей для подарков, которые, во-первых, порадуют гурмана, спортсмена и даже интеллектуала, во-вторых, сберегут ваше время – оформить заказ в каталоге можно за пару минут онлайн, оставаясь дома.

1. Электроника для тех, кто умеет наслаждаться достижениями 21-го

Выбор современной электроники настолько разнообразный, что к любому празднику можно подобрать небанальный девайс. Даже если вам кажется, что у мужчины есть буквально все, от телевизора с гигантской диагональю до последней модели смартфона, просто еще раз загляните на e-dostavka.by. Кому не пригодится экшн-камера для гонок на лыжной трассе или беспроводной геймпад для не менее экстремальных, но уже виртуальных игр? Покупки можно оформить в рассрочку или кредит прямо на сайте всего в несколько кликов.

2. Подарки для настоящего хозяина своего дома

Мы полагаем, что каждый мужчина мечтает если не о гараже с инструментами, то хотя бы о небольшой мастерской на балконе. Впоследствии он, вооруженный электродрелью или гаечным ключом, совершит не один супергеройский поступок, спасая полочку на кухне или соседа снизу от потопа. Если хотите вместо "ремонтник придет через час" слышать "хорошо, сейчас всех спасу", то вперед – в раздел с товарами для стройки и ремонта – за ударной дрелью, бокорезами или шуруповертом.

3. Бытовая техника для тех, у кого хороший вкус

Встречать утро 23 февраля лучше с чашкой хорошего кофе и парочкой хрустящих тостов с джемом. Если ваш мужчина знает толк в подобных ритуалах, то его бесконечно порадует новая кофеварка, яркий тостер, блендер или другая мелкая бытовая техника для кухни, которая позволяет готовить ароматнее, вкуснее, быстрее. Пожалуй, слишком вкусно готовит и аппетитно ест? Пора дарить и кухонные, и напольные весы.

4. Спортивные товары для покорителей любых вершин

Пока погода в минусе, выбирайте санки или тюбинги для снежной горки – на праздничной неделе как раз планируются сильные морозы. Если ваш мужчина из тех, кто практично предпочитает готовить сани летом, то его точно порадует новый электросамокат с хорошей сезонной скидкой. Спортсмен находится в поисках вершины, которую нужно покорить? В каталоге огромный выбор гантелей, мячей, перчаток, теннисных ракеток, туристических наборов, аксессуаров для велосипедистов и других товаров для спорта и отдыха.

5. Игрушки для больших и маленьких мальчиков

"Я взрослый, самостоятельный мужчина, и мне нужен этот радиоуправляемый вертолет". Выбирайте игрушки, которые приведут в восторг мужчину любого возраста: гоночные автомобили, водяные пистолеты, конструкторы с героями Marvel и DC, танчики и поезда. Вашему мужчине хочется побыть в тишине – закажите ему пазл на сотни или тысячи деталей, хочется провести вечер в компании – подарите настольные игры, например "Монополию" или "Морской бой".

6. Литература для интеллектуалов и романтиков

Книги – лучший подарок, и точка. Не пытайтесь возразить поклоннику "мужественной" прозы Чарльза Буковски, Чака Паланика или Рэя Брэдбери – просто выберите книгу, которая никогда не будет лишней. Например, классику в подарочном издании или приключенческий роман "в дорогу" в тонком переплете.

7. Носки для тех, кто ценит в первую очередь внимание

Если ваш мужчина из тех, кто считает, что подарки на 23 февраля – это ненужная формальность, – что ж, не разрушайте его миф, а выберите носки или пену для бритья. Почему нет? Даже избитые вещи можно преподнести так, что мужчина еще долго будет вспоминать этот подарок. В прямом смысле вспоминать. Например, вы можете заказать не одну упаковку геля для душа, а сразу десять, чтобы их хватило до следующего 23 февраля.

Еще больше идей небанальных и практичных подарков вы найдете на сайте Е-доставки. Для удобства идеи собраны по группам. Если вы точно знаете, что хотите выбрать что-нибудь из техники или косметики по уходу, то сразу переходите в нужный раздел. Совершить покупку на e-dostavka.by можно всего в несколько кликов, а свой заказ получить в удобное время прямо дома.

Регистрируйтесь на сайте, выбирайте необходимое, добавляйте в корзину и оформляйте доставку. Проверяйте все вводные данные: список товаров и сумму, а также условия, время и адрес доставки. Если все отлично, то смело нажимайте на "Подтвердить заказ".

Доставка осуществляется по всей стране, при заказе от 45 рублей она бесплатная. Если хотите самостоятельно забрать свой заказ, то это можно сделать в одном из пунктов самовывоза или оформив заказ на адрес отделения "Европочты".

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