Чемоданова: патриотизм - это не только высокие слова, но и реальные поступки

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня недостаточно говорить, что я патриот своей страны, это нужно доказать делом. Об этом заявила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации БСЖ Ольга Чемоданова на встрече с коллективом больницы скорой медицинской помощи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Чемоданова во время культурно-патриотической акции "Будущее в единстве", организованной Мингорисполкомом, подчеркнула: "Когда встречаюсь с молодежью, то всегда говорю: "Сегодня недостаточно сказать, что я патриот и люблю свою Родину. Необходимо доказывать, как ты ее любишь и какой ты патриот. Причем доказывать делом во благо страны, где живешь, и места, где родился. Сегодня время работать, объединяться, быть вместе, а если мы будем вместе, значит, станем сильнее и крепче".

Начальник главного управления отметила также, что с принятием поправок в Конституцию начнется новый этап в истории Беларуси. "Конституция - основной закон нашей страны. Это фундамент, на котором в последующем будет строиться большой дом. Это будущее наших детей и нас с вами. Долг каждого - понимать это и участвовать в важном для страны мероприятии - референдуме, который состоится 27 февраля".-0-