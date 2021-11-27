Чемоданова предлагает организовать в лагере беженцев показ мультфильмов для детей

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова предлагает с помощью проектора организовать в транспортно-логистическом центре, где размещаются беженцы у границы с Польшей, показ мультфильмов. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Чемоданова особо обратила внимание на ту ситуацию, в которой оказались дети беженцев. Чтобы как-то разнообразить их время, она внесла предложение организовать в ТЛЦ показ мультфильмов.

"Все равно детям хочется дать большее. Как бы там ни было, все равно они просят больше где-то покушать, им хочется лишнюю одежду передать. Все это мы видели своими глазами. Да, грязные, чумазые. В таких условиях они находятся. Но вместе с тем все равно они остаются детьми. Они играют в логистическом центре, бегают друг за другом, улыбаются, несмотря на то, что условия не самые для них радужные, - сказала она. - Помощь, которую сегодня оказывают, необходима. Даже не только в питании, одежде, но и в том числе организации досуга этих детей. Проводить целый день вот так, бегая друг за другом и в ожидании приемов пищи, - это тоже достаточно сложно. Поэтому я уже даже подумала о том, что если бы, может быть, появился какой-то проектор, и можно было запустить мультики хотя бы, это уже отвлекло бы их. Все-таки дети должны с хорошим впечатлением остаться от нашей страны. Именно у этих детей оно будет очень долгим и запоминающимся".

Ольга Чемоданова рассказала, что посещала ТЛЦ вместе с молодежью и волонтерами. Отвечая на вопрос о впечатлениях, она сказала: "Когда видишь людей, нуждающихся в помощи, у тебя уже не впечатления, а скорее желание к действию возникает: как помочь, чем, что можно организовать и так далее".-0-