23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVIII открытый чемпионат Беларуси по классическому парашютизму пройдет с 28 августа по 1 сентября на учебно-спортивной базе Минского аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца на аэродроме Хожево (Минская область, Молодечненский район), сообщили БЕЛТА в ДОСААФ.

В соревновании примут участие более 90 спортсменов в составе 22 команд. Программа состоит из восьми туров, полуфинала и финала. Участникам предстоит показать себя в таких дисциплинах, как точность приземления (личная и командная), индивидуальная акробатика, двоеборье (индивидуальное и командное).

Прыжки на точность предполагают, что спортсмен при приземлении должен показать на специальном датчике минимальное отклонение от нулевой отметки диаметром 2 см в серии прыжков (туров). Индивидуальная акробатика - выполнение комплекса из шести фигур (четыре спирали и два сальто) в воздухе в свободном падении. Упражнения на точность приземления и индивидуальную акробатику объединили в двоеборье - и получили название "классический парашютизм".

Торжественное открытие чемпионата пройдет 29 августа на аэродроме Хожево.

Общее руководство подготовкой и организацией соревнования осуществляет центральный аппарат ДОСААФ и Белорусская федерация авиационного спорта.-0-