2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту проходит в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"С 2 по 4 марта в административно-тренировочном центре при Гродненском областном управлении МЧС проходит чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту в помещениях среди мужчин и женщин. В соревнованиях участвуют спортсмены из девяти команд, представляющих областные и Минское городское управления МЧС, а также две команды Университета гражданской защиты МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня спортсмены выявят лучших в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. 3 марта - поборются за право называться лучшими в двоеборье. 4 марта пройдут состязания в одной из самых красочных дисциплин пожарно-спасательного спорта - подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни. "По окончании турнира состоится яркое закрытие соревнований", - добавили в ведомстве.-0-