Чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии пройдет 7 сентября

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХVI открытый чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии BirdRace-2019 пройдет 7 сентября, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Чемпионат продлится с 6.00 до 18.00, но участники могут начать позже и закончить раньше, они сами выбирают маршрут. В каждой команде будет по три или четыре человека. Цель - увидеть или услышать как можно больше видов птиц. При этом можно пользоваться оптикой, камерами, определителями и любым транспортом, но не подсказками и советами со стороны. Группа участников, которая зарегистрирует больше видов, чем остальные, выигрывает. При одинаковом результате побеждает команда, сообщившая о финише раньше. По итогам соревнований будут награждены команды, занявшие первые три места.

Выделены пять новых номинаций: для тех, кто участвует в чемпионате на велосипедах, пешком, в пределах одного населенного пункта (если из этих команд кто-нибудь войдет в тройку призеров, то победа в номинации не присваивается), а также за самое оригинальное название команды и самую оригинальную общую фотографию.

Команды, увидевшие редкие виды из списка Белорусской орнито-фаунистической комиссии, должны будут после финиша переслать оргкомитету фотографии этих птиц и/или описание обстоятельств встречи.

Прием заявок завершится 6 сентября в 18.00. Участвовать могут все, кто интересуется дикой природой и птицами, любит активный отдых. Но только один из членов команды может быть младше 18 лет. Жители других стран также могут присоединиться к соревнованиям в составе собственных или совместных с белорусами команд. Желающим нужно заполнить форму заявки на сайте АПБ. Должны быть указаны название команды, ее состав, место старта, номер телефона для связи и электронный адрес, номинация.

За две недели до соревнований - 24 августа - запланирован чемпионат-тренинг для новичков в агроусадьбе "Залесье" (Пружанский район Брестской области). Из участников будут сформированы команды, за каждой будет закреплен опытный наставник, который поможет с выбором маршрута, стратегии, заполнением чек-листа. Чтобы поучаствовать в тренинге, а затем и в чемпионате, нужно прислать заявку на адрес levy@ptushki.org с указанием своего полного имени, телефона, места жительства и возраста.-0-