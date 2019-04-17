Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя пройдет в Беларуси 24-25 мая

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя пройдет 24-25 мая в охотничьем хозяйстве "Красный Бор" в Витебской области, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Юрий Шумский.

"В этом году организатором чемпионата Европы среди вабильщиков оленя выступит Белорусское общество охотников и рыболовов совместно с охотничьим хозяйством "Красный Бор" в Витебской области. Именно на территории этого хозяйства и состоятся соревнования. Даты проведения уже известны - 24-25 мая. В настоящий момент подали заявки команды из 13 стран, в том числе из Беларуси. Это мероприятие приурочено к фестивалю "Праздник охоты", где охотники будут соревноваться в скорости, выносливости и меткости. Планируется кулинарный конкурс. Зрителям организаторы подготовили множество различных сюрпризов", - сказал Юрий Шумский.

Вабить - значит имитировать, звать зверя его голосом. Участники чемпионатов среди вабильщиков соревнуются в разных дисциплинах, например имитируют голос молодого оленя, взрослого, оленя-вожака со стадом или даже двух оленей, вызывающих друг друга на бой. Можно использовать любые предметы, кроме электронных манков. "В 2012 году я в составе интернациональной команды Беларусь-Эстония впервые поучаствовал в чемпионате Европы среди вабильщиков оленя. А с 2013 года БООР регулярно принимает участие в этих чемпионатах, выставляет команду. Мы не впервые будем принимать такие соревнования: в 2015 году турнир прошел в Беловежской пуще", - отметил председатель БООР.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-