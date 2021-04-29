Чемпионат по армейскому рукопашному бою памяти Дмитрия Гвишиани стартовал в Военной академии

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал 8-й открытый чемпионат Военной академии по армейскому рукопашному бою памяти курсанта Дмитрия Гвишиани, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"15 команд, представляющих различные силовые ведомства, учебные заведения и спортивные клубы Беларуси, вступили в бой за главный приз. Накануне прошли предварительные и полуфинальные поединки в семи весовых категориях. К концу дня определятся победители и призеры чемпионата", - рассказали в ведомстве.

Почетными гостями церемонии открытия турнира стали родители Дмитрия Гвишиани - Борис Григорьевич и Марал Бойкхановна.

Курсант Военной академии Дмитрий Гвишиани в августе 1999 года ехал в поезде Брест - Минск. В пути возник пожар. Спасая людей, молодой человек получил сильные ожоги, от которых скончался. Он посмертно награжден орденом "За личное мужество". На его малой родине, в Бресте, в честь отважного парня названа школа, в Минске - улица. Кроме того, имя Дмитрия Гвишиани присвоено одному из тепловозов Белорусской железной дороги.-0-