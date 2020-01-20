20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый зимний чемпионат по фотобердингу пройдет в Беларуси 26 января, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

В отличие от обычного бердвотчера, который наблюдает за птицами в бинокль, задача фотобердера - сфотографировать птиц в естественных условиях. Чтобы выиграть чемпионат, нужно за пять часов (с 10.00 до 15.00) сфотографировать как можно больше разных видов птиц. За каждый вид участник получает баллы. Разобраться, какую птицу поймали в кадр, помогут онлайн-определитель или мобильное приложение. По итогам будут определены победители и призеры, отдельно будет выбран лучший снимок. Как и на предыдущих соревнованиях, жюри может ввести дополнительные номинации и отметить еще несколько интересных фото или участников. Лучшие фотобердеры получат призы.

Участвовать в соревнованиях можно в любой точке Беларуси. "Наш опыт показал, что формат чемпионата, при котором мы не собираем участников в одном месте, наиболее популярен. Год назад было 100 участников. Очень надеемся, что и сейчас соревнования для многих будут интересными. Фотографы сами смогут выбрать маршрут и тактику. Разрешается использование автомобилей. Именно хорошо подобранный маршрут будет решающим в споре за призовые места", - сказал координатор чемпионата Семен Левый.

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде из двух человек. Для этого нужно заполнить заявку, скачав ее с сайта АПБ, и отправить по адресу levy@ptushki.org. Заявки принимаются до 17.00 24 января. Чемпионат открыт и для участников из других стран.

Зимний чемпионат по фотобердингу пройдет во второй раз. Во время первого все участники сфотографировали за пять часов 86 видов птиц. В кадр попали и такие виды, как лебедь-кликун, шилохвость, большая поганка, белолобый гусь, рогатый жаворонок, морская чернеть и пепельная чечетка.-0-