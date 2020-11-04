4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат по фотобердингу пройдет в Беларуси 7 ноября, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

В отличие от обычного бердвотчера, который наблюдает за птицами в бинокль, задача фотобердера - сфотографировать птиц в естественных условиях. Чтобы выиграть чемпионат, нужно за семь часов (с 8.00 до 15.00) сфотографировать как можно больше разных видов птиц. За каждый вид участник получает баллы. Чтобы получить максимальное количество баллов, необходимо не только сделать снимок, но и правильно определить вид птицы. По итогам будут определены победители (1-е, 2-е, 3-е места), также будет отдельно выбран лучший снимок. Как и на предыдущих соревнованиях, жюри может ввести дополнительные номинации и отметить еще несколько интересных фото или участников. Победители получат призы.

"Сейчас одно из интереснейших времен года, когда уже появились северные гости. Уже можно встретить свиристелей, чечеток, зимняков и других птиц, не гнездящихся в Беларуси. Кроме того, на водоемах наблюдаются пролетные водоплавающие виды: чернозобые и краснозобые гагары, турпаны, морские чернети, синьги. Необычно много регистраций редкой у нас чайки-моевки. Во время чемпионата будет хорошая возможность пополнить копилку редкостей этого сезона. А, может быть, кому-то даже повезет сфотографировать и новый для Беларуси вид птиц", - сказали в АПБ.

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде из двух человек. Для этого нужно заполнить заявку, скачав ее с сайта АПБ, и отправить по адресу levy@ptushki.org. Заявки принимаются до 17.00 6 ноября. "К сожалению, собрать всех в одном месте не получится из-за эпидемиологической обстановки. Место и маршрут необходимо определить самому", - отметили в общественной организации.-0-