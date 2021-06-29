Чемпионат по киберспорту прошел в университете МЧС

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Университета гражданской защиты МЧС по киберспорту прошел на факультете предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его участники - третьекурсники факультета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Цель - обобщение знаний обучающихся по надзорно-профилактической работе на объектах хозяйствования Беларуси, а также выявление сильных и слабых сторон в подготовке будущих спасателей.

Участникам предстояло пройти два этапа: рассмотреть проектную документацию на соответствие противопожарным требованиям технических нормативных правовых актов здания класса Ф5 по функциональной пожарной опасности и выявить нарушения технических нормативных правовых актов при проведении проверки объекта.

Стоит отметить, что на втором этапе курсанты проводили виртуальную проверку здания класса Ф5 по функциональной пожарной опасности, размещенного на территории промышленного объекта. При выполнении задания они использовали программный продукт Fire Quest: Inspector (мультиязычная пользовательская версия, позволяющая пользователю работать на трех языках (русском, английском, азербайджанском)).

По итогу победителями чемпионата стали Артем Прокопчук, Азамат Алишер Куатулы, Эркин Валияров и Алексей Вдовенко.

Программный продукт линейки Fire Quest: Inspector - программный комплекс, разработанный в Университете гражданской защиты МЧС по подготовке специалистов органов государственного пожарного надзора. В его основу заложена виртуальная трехмерная модель промышленного объекта. При ее разработке использованы наиболее характерные для Беларуси технологические процессы. Всего виртуальная модель программы FQ1 содержит в себе 1 здание, программа FQ2 - 22 здания, более 200 помещений и более 5000 конструкций и единиц оборудования.

Организаторами чемпионата выступили кафедры пожарной безопасности, промышленной безопасности и организации службы, надзора и правового обеспечения.-0-