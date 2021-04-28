Чемпионат по военно-прикладному многоборью проходит на базе 120-й мехбригады

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28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат по военно-прикладному многоборью и многоборью военно-спортивного комплекса проходит 28-29 апреля на базе 120-й отдельной механизированной бригады. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Военнослужащие соревнуются в беге на разные дистанции, подтягивании на перекладине, метании гранаты на дальность, выполняют контрольное упражнение на единой полосе препятствий.
В чемпионате принимают участие военнослужащие более 10 соединений и воинских частей Северо-западного оперативного командования.-0-