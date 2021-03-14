Чемпионат по волейболу среди военных факультетов республиканских вузов пройдет в БГУ

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат по волейболу среди военных факультетов республиканских вузов пройдет 15-17 марта в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Борьба развернется между семи сборными БГУ, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государственного университета транспорта, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусской государственной академии авиации, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

"Возглавит судейскую коллегию начальник физической подготовки военного факультета БГУ Александр Пилютик. В торжественных мероприятиях планируется участие руководства БГУ, кафедры физического воспитания и спорта университета, а также командования военных факультетов вузов-участников состязания. Гостем мероприятия станет старший офицер 1-го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь подполковник Вячеслав Петрашко", - рассказали в пресс-службе.

Чемпионат по волейболу пройдет в рамках XVI Спартакиады военных факультетов в гражданских учреждениях высшего образования, которая проходит ежегодно с декабря по ноябрь и включает семь видов спорта: армейский рукопашный бой, гиревой спорт, волейбол, мини-футбол, военно-прикладное многоборье и многоборье военно-спортивного комплекса (ВСК), стрельба из штатного орудия, военное пятиборье.

Церемония награждения победителей соревнования состоится 17 марта. Лучших наградят дипломами и ценными призами БРСМ БГУ. Организатором первенства по волейболу выступает военный факультет БГУ.

Спартакиада военных факультетов в гражданских учреждениях высшего образования ежегодно организуется Спортивным комитетом Вооруженных Сил Беларуси. Соревнование проводится с целью повышения спортивного мастерства курсантов и формирования состава сборной для участия в чемпионате Вооруженных Сил нашей страны по военно-прикладному многоборью и многоборью ВСК.-0-