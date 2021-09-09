Чергинец опроверг информацию о рейсах "Белавиа" из Багдада в Минск для доставки иммигрантов

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец на своей странице в Facebook опроверг информацию о том, что "Белавиа" выполняла прямые рейсы из Багдада в Минск для доставки нелегальных иммигрантов, сообщает БЕЛТА.

"Обыкновенная ложь: "Ситуация была и остается очень сложной. Беларусь уже давно ведет гибридную войну против Латвии, Литвы и Польши и использует миграцию как политическое оружие, превращая граждан третьих стран в инструменты своей политики", - так вчера на заседании комиссии Сейма по иностранным делам происходящее на латвийско-белорусской границе охарактеризовала парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица", - отметил в сообщении Игорь Чергинец. - Европейский союз в настоящее время работает над дальнейшими санкциями против белорусских юридических и физических лиц. По словам парламентского секретаря МИД, они должны быть введены в первую очередь против белорусской авиакомпании Belavia, которая выполняла прямые рейсы из Багдада в Минск для доставки нелегальных иммигрантов. "Белавиа" не выполняла никогда ни чартерные, ни регулярные рейсы для доставки нелегальных иммигрантов".