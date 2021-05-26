Чергинец прокомментировал разворот рейса "Белавиа", летевшего в Барселону

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец прокомментировал разворот рейса авиакомпании в Барселону, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня авиакомпания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск - Барселона - Минск. На борту воздушного судна Embraer 195 находились более 50 пассажиров. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. "У нас были все разрешения на выполнение полета. Испания не принимала решения о запрете полетов "Белавиа". Однако самолет вынужден был наматывать круги почти два часа, а затем вернуться в Минск", - сказал Игорь Чергинец.

Как выяснилось, авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета этого рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Более того, французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции. "Авиационные власти Франции тихонечко внесли изменения в разрешительные документы, не информируя нас. Об этом нам сообщили польские диспетчеры. Когда связались с французскими диспетчерами и спросили о причинах, они сказали, что поступил телефонный звонок от высшего руководства Франции: не пускать "Белавиа" в воздушное пространство", - отметил гендиректор.

Запрет на выполнение рейсов Минск - Париж, полученный ранее от авиационных властей Франции, первоначально не включал запрет на пролет воздушного пространства этой страны. Обновленный запрет "Белавиа" получила сегодня только в 15.16.

"Мы пытались найти обходные пути, другие маршруты. Нашли - южнее Франции, ближе к Тунису. Там воздушное пространство, которое не принадлежит ни одной стране. Конечно, в этой зоне тоже есть диспетчеры, которые помогают летчикам. Мы попытались пройти через эту зону, но французские диспетчеры незаконно отказали нам в полете над нейтральным воздушным пространством", - проинформировал Игорь Чергинец.

Гендиректор авиакомпании заявил, что такие действия противоречат нормам Чикагской конвенции и Конвенции ООН по морскому праву.

"К сожалению, нам пришлось отменить полет. Но пассажиры уже намучались, а ведь там были и дети. Кстати, среди пассажиров было всего шесть белорусов, остальные - граждане других стран: Армении, Казахстана, России, Испании, Польши, Италии, Франции, Мальты. Непонятно, за что наказывали этих людей, за что наказывали "Белавиа", - сказал Игорь Чергинец.

"Кроме того, мы хотели вывезти белорусов из Барселоны. Они там остались, мучаются, мы помогаем им добраться домой. Понятно, что сейчас очень тяжело это сделать. Помимо белорусов, прилететь из Барселоны собирались граждане Польши, Испании, России и США", - добавил гендиректор авиакомпании.-0-