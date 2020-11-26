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Общество
26 ноября 2020, 08:59

"Черная пятница" – для тех, кто мечтает о жилье! Лучшие цены на квартиры в самых известных столичных комплексах!

Завтра – последняя пятница ноября, "черная пятница"! День самых лучших цен и акций, максимальных возможностей и невероятных удач. Тем, кто мечтал о покупке квартиры в Минске, время поторопиться – именно завтра ваша мечта будет как никогда достижима: застройщик, который возводит самые знаковые столичные комплексы, впервые объявляет "черную пятницу"!

Воспользуйтесь моментом! Это ваш шанс!

Только в "черную пятницу" цены и условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости будут по-настоящему уникальными. Такой акции на белорусском рынке новой недвижимости еще не было!

Как рассказал директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, до конца этого года намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости будут перевыполнены порядка на 500 000 кв. метров.

– В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси. Таким образом, мы ответственно заявляем, что все слухи об остановке строительства в наших жилых комплексах не являются правдой, – подчеркнул представитель застройщика.

Только в "черную пятницу" цены и условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости будут по-настоящему уникальными
Только в "черную пятницу" цены и условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости будут по-настоящему уникальными

Определенные квартиры и коммерческие помещения для тех покупателей, кто успеет в этот день забронировать покупку, будут проданы на невероятно удачных условиях.

Бронирование на акционных условиях продлится только 24 часа – времени на раскачку просто не будет!

Приобрести квартиры и коммерческие помещения на лучших условиях "черной пятницы" можно будет в многофункциональных комплексах Minsk World, "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Вивальди" и "Чайковский". Престижная недвижимость – в самых интересных районах Минска.

Многофункциональный комплекс Minsk World
Многофункциональный комплекс Minsk World
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"
Многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев"
Многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев"
Многофункциональный комплекс "Вивальди"
Многофункциональный комплекс "Вивальди"
Многофункциональный комплекс "Чайковский"
Многофункциональный комплекс "Чайковский"

Лучшие цены – и лучшие условия!

В комплексе Minsk World квартиры и коммерческие помещения можно приобрести в беспроцентную рассрочку от застройщика. Ее максимальный срок – 100 месяцев, а первоначальный взнос – всего от 30%. Поручители и справки о доходах не нужны, из всех документов требуется только паспорт! Договор оформляется прямо в офисе продаж все быстро и удобно!

Расчеты показывают, что при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж примерно равен плате за арендованное столичное жилье. И это будет ваша собственная минская квартира, которую вы просто оплачиваете поэтапно!

Для тех, у кого недостаточно собственных средств на покупку, "черная пятница" не отменяет выгодного кредитования!

Партнерский кредит от "Белинвестбанка" на отличных условиях – ставка в первых год всего от 4,99% годовых (0,57 СКО)! В последующие годы – от 13,35% (1,543 СКО). Кредит выдается в белорусских рублях сроком до 20 лет при собственном участии от 10%. Досрочное погашение – без штрафных санкций.

Так что пересматривайте свои планы – завтра, 27 ноября, вы будете покупать квартиру или коммерческую недвижимость!

Особые условия "черной пятницы" будет действовать и при бронировании на сайте bir.by. Вы можете уже ночью начать выбирать свое будущее жилье и бронировать свою самую удачную покупку!

Покупателей будет много! А времени – ровно сутки!

Отдел продаж в "черную пятницу" будет работать до 24.00 – чтобы каждый, кто мечтает о квартире по лучшей цене, успел совершить свою заветную покупку!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексах Minsk World, "Вивальди" и "Чайковский" откроется в 8.30 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" откроется в 9.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи с офисом продаж через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Пусть ваша "черная пятница" завтра будет окрашена самыми яркими эмоциями! Ваша покупка станет сказочно удачной и выгодной!

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