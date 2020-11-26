"Черная пятница" – для тех, кто мечтает о жилье! Лучшие цены на квартиры в самых известных столичных комплексах!

Завтра – последняя пятница ноября, "черная пятница"! День самых лучших цен и акций, максимальных возможностей и невероятных удач. Тем, кто мечтал о покупке квартиры в Минске, время поторопиться – именно завтра ваша мечта будет как никогда достижима: застройщик, который возводит самые знаковые столичные комплексы, впервые объявляет "черную пятницу"!

Воспользуйтесь моментом! Это ваш шанс!

Только в "черную пятницу" цены и условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости будут по-настоящему уникальными. Такой акции на белорусском рынке новой недвижимости еще не было!

Как рассказал директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, до конца этого года намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости будут перевыполнены порядка на 500 000 кв. метров.

– В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси. Таким образом, мы ответственно заявляем, что все слухи об остановке строительства в наших жилых комплексах не являются правдой, – подчеркнул представитель застройщика.

Только в "черную пятницу" цены и условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости будут по-настоящему уникальными

Определенные квартиры и коммерческие помещения для тех покупателей, кто успеет в этот день забронировать покупку, будут проданы на невероятно удачных условиях.

Бронирование на акционных условиях продлится только 24 часа – времени на раскачку просто не будет!

Приобрести квартиры и коммерческие помещения на лучших условиях "черной пятницы" можно будет в многофункциональных комплексах Minsk World, "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Вивальди" и "Чайковский". Престижная недвижимость – в самых интересных районах Минска.

Многофункциональный комплекс Minsk World

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев"

Многофункциональный комплекс "Вивальди"

Многофункциональный комплекс "Чайковский"

Лучшие цены – и лучшие условия!

В комплексе Minsk World квартиры и коммерческие помещения можно приобрести в беспроцентную рассрочку от застройщика. Ее максимальный срок – 100 месяцев, а первоначальный взнос – всего от 30%. Поручители и справки о доходах не нужны, из всех документов требуется только паспорт! Договор оформляется прямо в офисе продаж все быстро и удобно!

Расчеты показывают, что при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж примерно равен плате за арендованное столичное жилье. И это будет ваша собственная минская квартира, которую вы просто оплачиваете поэтапно!

Для тех, у кого недостаточно собственных средств на покупку, "черная пятница" не отменяет выгодного кредитования!

Партнерский кредит от "Белинвестбанка" на отличных условиях – ставка в первых год всего от 4,99% годовых (0,57 СКО)! В последующие годы – от 13,35% (1,543 СКО). Кредит выдается в белорусских рублях сроком до 20 лет при собственном участии от 10%. Досрочное погашение – без штрафных санкций.

Так что пересматривайте свои планы – завтра, 27 ноября, вы будете покупать квартиру или коммерческую недвижимость!

Особые условия "черной пятницы" будет действовать и при бронировании на сайте bir.by. Вы можете уже ночью начать выбирать свое будущее жилье и бронировать свою самую удачную покупку!

Покупателей будет много! А времени – ровно сутки!

Отдел продаж в "черную пятницу" будет работать до 24.00 – чтобы каждый, кто мечтает о квартире по лучшей цене, успел совершить свою заветную покупку!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексах Minsk World, "Вивальди" и "Чайковский" откроется в 8.30 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" откроется в 9.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи с офисом продаж через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Пусть ваша "черная пятница" завтра будет окрашена самыми яркими эмоциями! Ваша покупка станет сказочно удачной и выгодной!

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