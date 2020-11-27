"Черная пятница" в "Дана Молл": огромный выбор и скидки до 90%!

Тихо и пустынно в торгово-развлекательном центре "Дана Молл" не бывает в принципе. Крупнейший мегамолл страны каждый день привлекает многие тысячи покупателей. Но сегодня здесь творится что-то невероятное! Раздвижные автоматические двери входа в главный атриум центра просто не успевают закрываться – поток людей бесконечен!

Что случилось? Наступила "черная пятница"! Праздник всех шопоголиков и отличный шанс приобрести необходимые товары с существенными скидками для всех категорий покупателей!

К слову, с безопасностью, о которой коронавирус нас заставил задуматься не на шутку, в "Дана Молл" все в порядке еще с весны. Масочный режим действует неукоснительно, и забывчивым покупателям напомнят о необходимости его соблюдения и снабдят маской. На входе установлены две кабинки дезинфекции, асептические средства есть в каждом магазине, средства навигации призывают соблюдать необходимую социальную дистанцию.

В "Дана Молл" приняты все меры безопасности

Сделать самые удачные покупки с комфортом и в безопасности ничто не помешает!

А количество покупателей объяснимо – скидки в "Дана Молл" в нынешнюю "черную пятницу" достигают 90%! Не удивительно, что в ТРЦ с раннего утра направились самые нетерпеливые покупатели. Многие юные модницы, к примеру, освоили полезный прием: нужную блузку-юбки присматривают и примерят еще накануне, чтобы в день "Икс" просто прийти за ней и взять по самой выгодной цене! Отлично работает!

Скидки в "Дана Молл" в нынешнюю "черную пятницу" достигают 90%!

В акции "черная пятница" решили поучаствовать более 50 магазинов торгового центра. Это как известные международные компании, которые представляют коллекции одежды, обуви и аксессуаров хорошо известных марок, так и ведущие отечественные производители и представители розничных сетей.

В акции "черная пятница" решили поучаствовать более 50 магазинов торгового центра

В ювелирном салоне "Царское золото", например, установлены скидки от 50 до 80% на весь ассортимент. И продлится здесь "черная пятница" не только сегодня, но и все выходные. К слову, раздвинуть рамки праздника больших покупок решили многие магазины ТРЦ!

В ювелирном салоне "Царское золото" скидки от 50 до 80% на весь ассортимент

По словам Виктории Петкевич, заместителя директора по маркетингу и управлению продуктами ООО "Залант Групп" (бренд "Царское золото"), компания уже несколько лет активно участвует в акции "черная пятница".

– Мы чувствуем, что с каждым годом эта полюбившаяся покупателям акция набирает обороты. Для продавцов это выражается в росте продаж, а покупатели уже поняли, что скидки – самые настоящие и очень приятные. "Черная пятница" – это действительно выгодно! – считает представитель компании.

К слову, в ТРЦ "Дана Молл" сеть ювелирных салонов "Царское золото" появилась совсем недавно – магазин открыт 5 ноября.

– Мы очень довольны, что наш флагманский магазин работает именно в "Дана Молл". Это очень хорошее место, здесь всегда много покупателей. И этот торговый центр очень хорошо умеет создавать по-настоящему праздничную атмосферу для посетителей. Сейчас, в предновогодние дни, это особенно важно! – подчеркнула Виктория Петкевич.

В магазине "York. Хозтовары", который представляет различные товары для создания уюта и комфорта в доме, скидки – до 70%. Покупателей должна особенно заинтересовать качественная посуда по самым удачным ценам, а также модные сегодня системы хранения, позволяющие легко поддерживать в доме порядок.

– Для нас "черная пятница" – это один из наиболее эффективных инструментов для стимулирования продаж, возможность привлечь покупателей и эффективно поддержать спрос перед новогодним сезоном, – рассказала директор магазина Зинаида Концевая.

Зинаида Павловна отлично понимает, что время больших распродаж всегда на руку не только покупателям, которые получают лучшие цены, но и продавцам. Ведь это прекрасная возможность максимально полно удовлетворить спрос и порадовать посетителей магазина.

– Ежегодно мы участвуем в акции "черная пятница" по ряду причин. Во-первых, это хорошая возможность привлечь новых клиентов, когда большое количество людей ищут что-то интересное в рамках глобальной распродажи и находят это в нашем магазине. Во-вторых, это отличный повод начать пораньше новогодний сезон – многие задумываются о подарках уже в конце ноября, а купить их со скидкой всем бы очень хотелось. В связи с этим мы расширили ассортимент с процентами на ценниках. Сегодня в нашем магазине на акции более 4000 товаров для дома: посуда, кухонные аксессуары, освещение, аксессуары для ванной комнаты и многие другие полезные и нужные в хозяйстве вещи, – отметила директор магазина.

"Дана Молл" сегодня – яркий праздник большого шопинга!

На вопрос, какие именно товары больше всего интересуют покупателей, каждый отвечает по-своему.

– Хочется скидок побольше на бытовую технику! – это мнение молодой пары.

– Меня интересует размер скидок на ювелирные украшения, это определит выбор! – молодой мужчина расставил приоритеты заранее. Видимо, знает, кому предназначается будущая покупка!

Молодой мужчина точно знает, кому предназначается будущая покупка!

– У нас будут сегодня спонтанные покупки – что понравится, то и купим! – смеются две подружки.

Две подружки любят совершать спонтанные покупки

И не случайно продавцы подчеркивают, что у "черной пятницы" есть важный подтекст – этот день считается стартом рождественских и предновогодних распродаж. Различные акции в магазинах ТРЦ "Дана Молл" продлятся чуть ли не до Старого Нового года! А создавать праздничную атмосферу поможет весь антураж торгового центра – вчера здесь установлена потрясающая новогодняя ель! Как всегда, невероятной красоты!

Потрясающая новогодняя ель создает праздничное настроение!

Праздник выгодного шопинга разворачивается прямо в эти минуты, и у каждого из нас еще есть возможность в нем поучаствовать! Приезжайте в "Дана Молл" и окунитесь в море шикарных скидок и предновогоднего настроения!

Адрес известен всей стране: ТРЦ "Дана Молл", Минск, ул. Мстиславца, 11, ст. м. "Восток".

"Черная пятница" в ТРЦ "Дана Молл" – ваши самые яркие эмоции и лучшие в году покупки!

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