ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА в Minsk World! Инвестируйте в жилую и коммерческую недвижимость по СУПЕРЦЕНАМ!

Черная пятница в Minsk World в самом разгаре! Наши клиенты получат САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ на приобретение ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ недвижимости!

Горячее предложение действует с 25 по 29 ноября – приобрести определенные апартаменты и коммерческую недвижимость можно по уникальным условиям!

В акции участвуют определенные апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ "Новый Орлеан" и "Нью-Йорк" в квартале "Северная Америка", "Киото", "Бангкок", "Мумбаи" в квартале "Азия".

Также в акции участвуют определенные коммерческие помещения в ГОТОВЫХ и СТРОЯЩИХСЯ домах "Барселона" и "Валенсия" в квартале "Южная Европа", "Танго" в квартале "Мировые танцы", "Лас-Вегас" и "Чикаго" в квартале "Северная Америка", "Монако" в квартале "Средиземноморский".

Торопитесь! Количество акционных апартаментов и коммерческих помещений ограничено!

Подробнее про специальные условия и цены - у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Обратите внимание, что только сегодня, 26 ноября, офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11 работают до 00:00!!! Пусть каждый успеет исполнить мечту про апартаменты в Minsk World!

Горячее предложение черной пятницы действует не только в Минске! Наши специалисты работают в 56 городах и обязательно помогут вам!

Многофункциональный комплекс Minsk World – особенный проект, который возводится по принципу "15-минутного города". Вся инфраструктура – в пешей или велосипедной доступности!

У каждого дома и квартала – целый список преимуществ!

Квартал "Средиземноморский"

Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр

Так будут выглядеть пять башен МФЦ

· Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр – через дорогу

· Запроектировано строительство 2 детских садов

· Поликлиника запроектирована в квартале через дорогу

Квартал "Северная Америка"

Коммерческие помещения на первом этаже готового дома "Лас-Вегас"

Таким по проекту будет парк в центре комплекса

Кроме зон отдыха в парке появятся спортивные зоны

· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по которой можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД

· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха

· В квартале запроектировано 2 школы

Квартал "Азия"

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия"

Шикарное лобби новостройки "Бангкок"

· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по которой можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД

· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха

· В квартале запроектирован административно-торговый центр и детский сад

Квартал "Южная Европа"

Детский сад в квартале "Южная Европа"

Детская площадка в квартале "Южная Европа"

· Детский сад откроется уже в этом году

· Одна из границ – улица Аэродромная, по которой удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАДа

· Через дорогу – здание бывшего Национального аэропорта, где появится музей

· Метро "Ковальская Слобода" уже работает в пешей доступности, "Аэродромная" - еще строится. В паре остановок на автобусе – метро "Институт культуры"

Квартал "Мировые танцы"

Лобби дома "Танго" в квартале "Мировые танцы"

· В квартале запроектировано 2 школы

· Рядом – здание бывшего Национального аэропорта, в котором будет музей

· Одна из границ квартала – улица Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр и на МКАД

В многофункциональном комплексе Minsk World комфорт продуман до мелочей!

Все квартиры свободной планировки с панорамными окнами, есть террасы, лоджии и французские балконы. В каждом доме – дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой, где можно воспользоваться пеленальным столиком и лапомойкой для домашних животных. До квартир жильцов доставляют скоростные лифты, в том числе, и панорамные.

Недвижимость в Minsk World – ваша выгодная инвестиция в надежное будущее!

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