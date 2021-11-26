ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА в Minsk World! Инвестируйте в жилую и коммерческую недвижимость по СУПЕРЦЕНАМ!

Черная пятница в Minsk World в самом разгаре! Наши клиенты получат САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ на приобретение ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ недвижимости!
Горячее предложение действует с 25 по 29 ноября – приобрести определенные апартаменты и коммерческую недвижимость можно по уникальным условиям!
В акции участвуют определенные апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ "Новый Орлеан" и "Нью-Йорк" в квартале "Северная Америка", "Киото", "Бангкок", "Мумбаи" в квартале "Азия".
Также в акции участвуют определенные коммерческие помещения в ГОТОВЫХ и СТРОЯЩИХСЯ домах "Барселона" и "Валенсия" в квартале "Южная Европа", "Танго" в квартале "Мировые танцы", "Лас-Вегас" и "Чикаго" в квартале "Северная Америка", "Монако" в квартале "Средиземноморский".
Торопитесь! Количество акционных апартаментов и коммерческих помещений ограничено!
Подробнее про специальные условия и цены - у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.
Обратите внимание, что только сегодня, 26 ноября, офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11 работают до 00:00!!! Пусть каждый успеет исполнить мечту про апартаменты в Minsk World!
Горячее предложение черной пятницы действует не только в Минске! Наши специалисты работают в 56 городах и обязательно помогут вам!
Многофункциональный комплекс Minsk World – особенный проект, который возводится по принципу "15-минутного города". Вся инфраструктура – в пешей или велосипедной доступности!
У каждого дома и квартала – целый список преимуществ!
Квартал "Средиземноморский"
· Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр – через дорогу
· Запроектировано строительство 2 детских садов
· Поликлиника запроектирована в квартале через дорогу
Квартал "Северная Америка"
· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по которой можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД
· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха
· В квартале запроектировано 2 школы
Квартал "Азия"
· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по которой можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД
· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха
· В квартале запроектирован административно-торговый центр и детский сад
Квартал "Южная Европа"
· Детский сад откроется уже в этом году
· Одна из границ – улица Аэродромная, по которой удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАДа
· Через дорогу – здание бывшего Национального аэропорта, где появится музей
· Метро "Ковальская Слобода" уже работает в пешей доступности, "Аэродромная" - еще строится. В паре остановок на автобусе – метро "Институт культуры"
Квартал "Мировые танцы"
· В квартале запроектировано 2 школы
· Рядом – здание бывшего Национального аэропорта, в котором будет музей
· Одна из границ квартала – улица Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр и на МКАД
В многофункциональном комплексе Minsk World комфорт продуман до мелочей!
Все квартиры свободной планировки с панорамными окнами, есть террасы, лоджии и французские балконы. В каждом доме – дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой, где можно воспользоваться пеленальным столиком и лапомойкой для домашних животных. До квартир жильцов доставляют скоростные лифты, в том числе, и панорамные.
Недвижимость в Minsk World – ваша выгодная инвестиция в надежное будущее!
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