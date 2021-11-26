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Общество
26 ноября 2021, 09:00

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА в Minsk World! Инвестируйте в жилую и коммерческую недвижимость по СУПЕРЦЕНАМ!

Черная пятница в Minsk World в самом разгаре! Наши клиенты получат САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ на приобретение ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ недвижимости!

Горячее предложение действует с 25 по 29 ноября – приобрести определенные апартаменты и коммерческую недвижимость можно по уникальным условиям!

В акции участвуют определенные апартаменты в ГОТОВЫХ ДОМАХ "Новый Орлеан" и "Нью-Йорк" в квартале "Северная Америка", "Киото", "Бангкок", "Мумбаи" в квартале "Азия".

Также в акции участвуют определенные коммерческие помещения в ГОТОВЫХ и СТРОЯЩИХСЯ домах "Барселона" и "Валенсия" в квартале "Южная Европа", "Танго" в квартале "Мировые танцы", "Лас-Вегас" и "Чикаго" в квартале "Северная Америка", "Монако" в квартале "Средиземноморский".

Торопитесь! Количество акционных апартаментов и коммерческих помещений ограничено!

Подробнее про специальные условия и цены - у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Обратите внимание, что только сегодня, 26 ноября, офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11 работают до 00:00!!! Пусть каждый успеет исполнить мечту про апартаменты в Minsk World!

Горячее предложение черной пятницы действует не только в Минске! Наши специалисты работают в 56 городах и обязательно помогут вам!

Многофункциональный комплекс Minsk World – особенный проект, который возводится по принципу "15-минутного города". Вся инфраструктура – в пешей или велосипедной доступности!

У каждого дома и квартала – целый список преимуществ!

Квартал "Средиземноморский"

Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр
Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр
Так будут выглядеть пять башен МФЦ
Так будут выглядеть пять башен МФЦ

· Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр – через дорогу

· Запроектировано строительство 2 детских садов

· Поликлиника запроектирована в квартале через дорогу

Квартал "Северная Америка"

Коммерческие помещения на первом этаже готового дома "Лас-Вегас"
Коммерческие помещения на первом этаже готового дома "Лас-Вегас"
Таким по проекту будет парк в центре комплекса
Таким по проекту будет парк в центре комплекса
Кроме зон отдыха в парке появятся спортивные зоны
Кроме зон отдыха в парке появятся спортивные зоны

· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по которой можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД

· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха

· В квартале запроектировано 2 школы

Квартал "Азия"

Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия"
Новостройки "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия"
Шикарное лобби новостройки "Бангкок"
Шикарное лобби новостройки "Бангкок"

· Одна из границ квартала – улица Кижеватова, по которой можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД

· Через дорогу запроектирован огромный парк с фонтанами и зонами отдыха

· В квартале запроектирован административно-торговый центр и детский сад

Квартал "Южная Европа"

Детский сад в квартале "Южная Европа"
Детский сад в квартале "Южная Европа"
Детская площадка в квартале "Южная Европа"
Детская площадка в квартале "Южная Европа"

· Детский сад откроется уже в этом году

· Одна из границ – улица Аэродромная, по которой удобно добираться как в центр, так и в сторону МКАДа

· Через дорогу – здание бывшего Национального аэропорта, где появится музей

· Метро "Ковальская Слобода" уже работает в пешей доступности, "Аэродромная" - еще строится. В паре остановок на автобусе – метро "Институт культуры"

Квартал "Мировые танцы"

Лобби дома "Танго" в квартале "Мировые танцы"
Лобби дома "Танго" в квартале "Мировые танцы"

· В квартале запроектировано 2 школы

· Рядом – здание бывшего Национального аэропорта, в котором будет музей

· Одна из границ квартала – улица Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр и на МКАД

В многофункциональном комплексе Minsk World комфорт продуман до мелочей!

Все квартиры свободной планировки с панорамными окнами, есть террасы, лоджии и французские балконы. В каждом доме – дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой, где можно воспользоваться пеленальным столиком и лапомойкой для домашних животных. До квартир жильцов доставляют скоростные лифты, в том числе, и панорамные.

Недвижимость в Minsk World – ваша выгодная инвестиция в надежное будущее!

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