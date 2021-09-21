Черняк: около 80% белорусов путешествуют по своей стране

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80% белорусов путешествуют по своей стране, сообщил журналистам заместитель директора по научной и инновационной работе Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент Юрий Черняк, опираясь на данные социсследования, передает корреспондент БЕЛТА.

Выборка охватила 1051 респондента в возрасте от 18 лет и старше.

"Результаты исследования показывают, что для большинства белорусов туризм является важной частью жизни. Вполне ожидаемо, что белорусы отдыхают на природе (56,5%). Поскольку это лето было очень жарким, естественно, что белорусы выбирали такой вариант ответа, как отдых на пляже (40,3%). При этом 32% белорусов предпочитают посещать исторические памятники и места, - рассказал Юрий Черняк. - В условиях цифровизации источником информации о туристических объектах и маршрутах, естественно, выступают интернет-сайты - 65,8%. Не менее важным источником информации являются и личные контакты - это информация, которую мы получаем от коллег, знакомых, родственников (34,9%)".

При этом около 80% белорусов путешествуют по Беларуси. Посещают природные объекты - 53,4%, исторические и культурные места - 41,6%. Родственным визитам и посещению малой родины отдают предпочтение 36,6% белорусов.-0-