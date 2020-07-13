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Общество
13 июля 2020, 09:02

Чернобыльская зона - в архивных фотографиях БЕЛТА

Дезактивация в деревне Дворище, 1986 год
Дезактивация в деревне Дворище, 1986 год

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современный Славгород - красивый, благоустроенный город. Экономическое развитие города и района базируется на сельскохозяйственном производстве. Промышленный потенциал представлен предприятиями пищевой промышленности. Создана хорошая база в сфере культуры, образования, здравоохранения, физкультурно-оздоровительной работы.

А когда-то серьезным испытанием для Славгородского района, как и для многих других регионов республики, стала катастрофа на Чернобыльской АЭС. Массовое отселение жителей из загрязненных мест района повлекло ликвидацию 24 населенных пунктов, 12 из которых - захоронены. В общей сложности население района сократилось на 7 тыс. человек, что отразилось на темпах развития экономики.

Строительство могильника, 1986 год
Строительство могильника, 1986 год

Хойникский район после аварии на ЧАЭС
Хойникский район после аварии на ЧАЭС

Деревня Бартоломеевка, 1990 год
Деревня Бартоломеевка, 1990 год

Дозиметрический контроль жилых построек, 1990 год
Дозиметрический контроль жилых построек, 1990 год

Поселок Майский Чериковского района принял поселенцев, 1990 год
Поселок Майский Чериковского района принял поселенцев, 1990 год

Александр Лукашенко в деревне Гридни Гомельской области, 2001 год
Александр Лукашенко в деревне Гридни Гомельской области, 2001 год

Торжественное открытие филиала научно-исследов клинического Института радиационной медицины и эндокринологии в Витебске, 2002 год
Торжественное открытие филиала научно-исследов клинического Института радиационной медицины и эндокринологии в Витебске, 2002 год

Славгород, 2005 год
Славгород, 2005 год

Агрогородки в Могилевской области, 2006 год
Агрогородки в Могилевской области, 2006 год

Александр Лукашенко посетил Комаринскую районную больницу в Гомельской области, 2009 год
Александр Лукашенко посетил Комаринскую районную больницу в Гомельской области, 2009 год

Реализация программы по развитию Припятского региона, разработанной по поручению Главы государства, 2009 год
Реализация программы по развитию Припятского региона, разработанной по поручению Главы государства, 2009 год

Агрогородок Лясковичи Петриковского района Гомельской области, 2014 год
Агрогородок Лясковичи Петриковского района Гомельской области, 2014 год

В ОАО "Маложинский" Брагинского района завершают заготовку сенажа, 2014 год
В ОАО "Маложинский" Брагинского района завершают заготовку сенажа, 2014 год

Александр Лукашенко встретился с жителями Славгорода, 2015 год
Александр Лукашенко встретился с жителями Славгорода, 2015 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко в день годовщины чернобыльской трагедии встретился с жителями Славгорода и Славгородского района, апрель 2015 года
Президент Беларуси Александр Лукашенко в день годовщины чернобыльской трагедии встретился с жителями Славгорода и Славгородского района, апрель 2015 года

Уборка урожая в Славгородском районе, 2017 год
Уборка урожая в Славгородском районе, 2017 год

Житковичсксий район. Многодетная семья Ярмольчик строит дом в агрогородке, 2019 год
Житковичсксий район. Многодетная семья Ярмольчик строит дом в агрогородке, 2019 год

Пришкольный лагерь дневного пребывания в агрогородке Городище Шкловского района, 2020 год
Пришкольный лагерь дневного пребывания в агрогородке Городище Шкловского района, 2020 год

Обновленный детский сад в агрогородке Городище Шкловского района, 2020 год
Обновленный детский сад в агрогородке Городище Шкловского района, 2020 год

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