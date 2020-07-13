Чернобыльская зона - в архивных фотографиях БЕЛТА

Дезактивация в деревне Дворище, 1986 год

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современный Славгород - красивый, благоустроенный город. Экономическое развитие города и района базируется на сельскохозяйственном производстве. Промышленный потенциал представлен предприятиями пищевой промышленности. Создана хорошая база в сфере культуры, образования, здравоохранения, физкультурно-оздоровительной работы.

А когда-то серьезным испытанием для Славгородского района, как и для многих других регионов республики, стала катастрофа на Чернобыльской АЭС. Массовое отселение жителей из загрязненных мест района повлекло ликвидацию 24 населенных пунктов, 12 из которых - захоронены. В общей сложности население района сократилось на 7 тыс. человек, что отразилось на темпах развития экономики.

Строительство могильника, 1986 год

Хойникский район после аварии на ЧАЭС

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