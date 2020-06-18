Черные копатели мешают устанавливать имена обнаруженных погибших - Минобороны

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черные копатели мешают работать военным поисковикам, как правило, после их раскопок невозможно установить имя погибшего. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Сергей Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как правило, мы с ними (черными копателями. - Прим. БЕЛТА) не сталкиваемся и их как бы не видим. Районные исполкомы или местные жители могут нам сообщить, что на этом месте были проведены непонятно кем раскопки", - рассказал Сергей Воронович.

Когда поисковики выезжают на место, где побывали черные копатели, то там можно обнаружить останки, но уже нет сопутствующих находок, медальоны погибших военнослужащих могут быть вскрыты. "Как правило, мы не можем установить имя погибшего", - отметил представитель Минобороны.

"Конечно, это кощунственно, это на их совести. Они на этом, наверное, наживаются. Потому что для них интерес - награды, медали, какие-то интересные артефакты", - сказал Сергей Воронович.

Как сообщалось, за 5 месяцев этого года в автоматизированный банк данных "Книга памяти Республики Беларусь" внесены сведения о 5 762 погибших. К 9 Мая на сайте Минобороны был открыт тестовый доступ к этому банку данных, сейчас разрабатывается окончательная версия. По мнению Сергея Вороновича, работа должна закончиться к концу июля.

На государственный учет с начала года принято 46 захоронений погибших во время войн. Всего на 1 июня на госучете состоят 7 812 воинских захоронений - это более 2 млн погибших. Сведения установлены о более чем 528 тыс. из них.-0-