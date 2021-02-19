Червяков: в эпоху глобализации стране важно иметь собственный бренд

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эпоху глобализации стране важно иметь собственный бренд. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время первого заседания межведомственной рабочей группы для разработки дорожной карты по созданию и продвижению бренда Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Сложно не согласиться, что в эпоху глобализации иметь свой собственный бренд как никогда важно и действительно необходимо. Оригинальный, узнаваемый и, главное, положительный образ страны - это серьезное конкурентное преимущество. С ним легче работать на международной арене национальному бизнесу, привлекать инвестиции из-за рубежа, развивать туризм", - сказал Александр Червяков.

На заседании были определены концептуальные подходы создания и стратегии продвижения национального бренда и отдельных регионов. Участники встречи пришли к выводу, что развитие странового маркетинга - это задача не одного государственного органа. Для достижения эффекта работу нужно вести одновременно по нескольким направлениям с участием всех госорганов, концернов, экспертов и специалистов, а также представителей общественности.

"Мы на старте кропотливого и трудоемкого пути. Но я уверен, что вместе мы сформируем и последовательно реализуем комплекс мероприятий по популяризации сильных сторон нашей страны. И тем самым в верном и объективном ракурсе "подсветим" экономический, социокультурный и природно-рекреационный потенциал Беларуси перед широкой общественностью как внутри страны, так и за ее пределами", - подчеркнул министр экономики.

В мероприятии приняли участие представители Управления делами Президента, министерств, концернов, исполнительных комитетов, а также администраций ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", Национального агентства инвестиций и приватизации, Национального центра маркетинга МИД.-0-