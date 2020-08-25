Червяков: важно давать оперативные ответы на вопросы населения на местах

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно давать оперативные ответы на вопросы населения на местах. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время приема граждан в Поставском райисполкоме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Поставчанин на приеме попросил разъяснить судьбу его денежных вкладов, сделанных в январе 1991 года. Вклады были оформлены на уже умершую супругу. Выслушав его, министр сказал: "Последний указ о компенсации вкладов советских времен действовал в Беларуси до 2007 года. Нормативные акты, которые могли бы решить вопрос по вашим вкладам, не действуют уже 13 лет. Однако ваша ситуация нестандартная. Поэтому мы будем обращаться с запросами в Министерство финансов и Национальный банк. Письменный ответ будет отправлен в сроки, установленные законодательством".

Другой житель Постав во время приема рассказал, что с 2015 года не может оформить технический паспорт на дом и хозяйственные постройки на границе двух собственных участков. Александр Червяков попросил собрать пакет документов, который будет передан в Госкомимущество, и добавил, что такие вопросы нужно решать на районном уровне, а не в министерстве. "Как видите, проблемы возникают на ровном месте. Соответствующие службы не разберутся в вопросе, а люди потом жалуются, что власть недорабатывает. Этого нельзя допускать. Сегодня как никогда важно понимать потребности населения на местах и ​​принимать решения, которые позволили бы сократить количество обращений в вышестоящие инстанции", - подчеркнул министр.

"Признаю, что дать оперативные ответы на вопросы иногда не позволит несовершенство законодательства. Сегодня государственные органы пересматривают те нормативные акты, которые замедляют процессы решения проблем. Главная задача, в том числе и Минэкономики, - сформировать понятное для всех законодательство, чтобы человек мог обратиться к представителям власти и сразу получить ответ", - отметил Александр Червяков.

Также министр посетил УП "Завод Белит". Он побывал в цехах, ознакомился с производством и расспросил заводчан о волнующих их вопросах.-0-