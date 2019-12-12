Чествование лучших студенческих отрядов пройдет в Минске

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония чествования лучших студенческих отрядов, бойцов и нанимателей столицы "СтудотрядFEST" состоится сегодня Минском городском дворце культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в городском комитете БРСМ.

Фестиваль соберет около 600 человек. Среди них - участники студенческих отрядов и почетные гости: ветераны студотрядовского движения, руководители Мингорисполкома, организаций и предприятий, учреждений высшего образования столицы.

Начало запланировано на 16.00. Гостей поприветствуют известные белорусские артисты: Алена Ланская, Евгений Курчич, Ольга Сацюк, Алексей Сокарев, группа "Провокация", вокальная группа "Статус", балет Kevlproduction, студия "Арт-платформа". Атмосферу будет создавать фотосушка "Наши трудовые будни".

Как отметили в комитете, по итогам третьего трудового семестра в составе 355 студенческих отрядов было трудоустроено более 4,8 тыс. человек. Бойцы студотрядов трудились в строительных, педагогических, сельскохозяйственных, экологических, производственных отрядах. Они работали на предприятиях, в числе которых МАПИД, "Минскпромстрой", "Виталюр", "Минсктранс", "Коммунарка", "Белкнига", "ДорОрс", "Атлант", "Минскхлебпром", детские оздоровительные лагеря "Борок" и "Зубренок". Например, в строительстве Белорусской атомной электростанции, которой был присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки, были задействованы 42 столичных бойца. А на строительстве третьей ветки Минского метрополитена, которая в текущем году была объявлена Минской городской молодежной стройкой, был занят студенческий строительный отряд в составе 13 человек из Санкт-Петербурга.-0-