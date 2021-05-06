Чествование ветеранов Великой Отечественной войны состоялось в БГУ

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Великой Победы, прошло сегодня с участием руководства, сотрудников, студентов вуза, а также героев памятного дня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Ректор университета Андрей Король отметил: важно уважать прошлое и выносить из него ценные уроки, которые формируют настоящее и дают ориентиры на будущее. По словам ректора, вспоминая о великом подвиге, необходимо сопоставить современность с событиями тех лет. Андрей Король подчеркнул, что залог сохранения нашей истории, памяти - в умении слышать друг друга. Руководитель вуза поблагодарил ветеранов за их мужество, пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа.

В сопровождении духового оркестра МЧС прозвучала музыка, напоминающая о военном времени: над внутренним двориком БГУ раздавались знаменитая "Смуглянка", "Ты же выжил, солдат" и другие композиции.

О страшных событиях Великой Отечественной войны рассказал Иван Саченко, который более полувека проработал в БГУ. День Победы он встретил шестилетним ребенком в концентрационном лагере Дахау в Германии. Помимо маленького Ивана там находились ребята из Польши, Бельгии, Сербии и других стран, над детьми ежедневно проводились жестокие эксперименты. Выжили единицы. Как напоминание о том суровом времени на лбу у Ивана Ивановича остался рубец от пули.

О том, как важно сегодня говорить молодежи о прошлом, рассказал Альберт Иосифович Котов, чья жизнь связана с университетом на протяжении более 55 лет. Он также был узником одного из фашистских концлагерей. Сегодня Альберт Иосифович собирает материалы о героях Великой Отечественной. В День Победы, по его словам, нужно чтить не только тех, кто закончил войну, но и тех, кто не дождался 1945 года.

Война коснулась каждой семьи, оставив свой след в человеческих судьбах. Магистрант исторического факультета БГУ Никита Косяк поделился историей своего прадедушки, который воевал и погиб под Кенигсбергом. Молодой человек отметил: сегодня важно не допустить повторения тех событий.

Завершилась торжественная часть традиционным возложением цветов к памятнику студентам и преподавателям БГУ, погибшим в годы Великой Отечественной. Память героев почтили минутой молчания.

В пресс-службе сообщили: в мае на факультетах БГУ проходят патриотические мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 9 мая творческие коллективы университета выступят на открытых концертных площадках столицы. В парке им.Павлова музыкальные номера представят вокальная студия вуза и народный хор сотрудников БГУ "Родница". С танцевальной программой на площади Победы выступит заслуженный любительский коллектив Беларуси ансамбль танца "Крыжачок".-0-

Фото БГУ