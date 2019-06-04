Четверть населения Беларуси участвует в защите окружающей среды - исследование

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень экологических знаний населения Беларуси был оценен с помощью исследования, проведенного по проекту "Экомониторинг", который финансируется ЕС и исполняется ПРООН в партнерстве с Минприроды, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе ПРООН в Беларуси.

Исследование показало, что 24% населения Беларуси участвует в защите окружающей среды, совершая какие-то конкретные действия, например, экономя воду и энергию, сортируя мусор и т.п.

Среди экологических проблем, которые сегодня наиболее волнуют людей в Беларуси, лидируют последствия чернобыльской катастрофы (43%). Следом идут исчезновение видов флоры и фауны (27%), загрязнение воздуха, воды и почвы (26%). Всего 5% опрошенных когда-либо обращались в экологические организации по вопросам окружающей среды, только 8% знают организации гражданского общества экологической направленности, 3% слышали об Орхусской конвенции, которая гарантирует право на доступ к экологической информации и участие общества в принятии экологических решений.

"В то же время 16% хотели бы обучаться экологическому мониторингу, а 15% хотели бы стать общественными экологами. Этот показатель готовности общества к разработке комплексных экологических решений внушает надежду", - отметили представители проекта "Экомониторинг".-0-