Четыре абсолютно новые специальности предложат белорусские вузы абитуриентам этого года

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в белорусских вузах заявлено 15 новых специальностей, в том числе 4 абсолютно новых, по которым прежде подготовка не велась нигде в республике. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Так, БНТУ с этого года начинает подготовку специалистов по промышленному дизайну транспортных средств и производственного оборудования. В БГУ вводятся специальности "регионоведение" и "экономическая безопасность".

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