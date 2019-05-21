Четыре белорусско-американских документа по расширению борьбы с наркотиками подписаны в Минске

21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Четыре белорусско-американских меморандума о сотрудничестве между белорусскими госорганами и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США подписаны сегодня в МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Государственным пограничным комитетом, Государственным таможенным комитетом, Министерством внутренних дел, Следственным комитетом Беларуси и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки.
Как отметила на мероприятии временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур, эти документы - важный шаг в укреплении региональной безопасности. Она обратила внимание на высокие стандарты деятельности белорусских правоохранительных органов и выразила уверенность, что обе стороны будут эффективно взаимодействовать. "Документы открывают дорогу для дружественного сотрудничества", - сказала временный поверенный в делах США.
"Борьба с торговлей наркотиками очень важна, и мы надеемся на укрепление сотрудничества с белорусскими коллегами", - подчеркнула дипломат. Она добавила, что американская сторона рассмотрит предложения белорусских коллег об организации совместных тренингов на базе Академии МВД.-0-
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