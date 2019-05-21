Четыре белорусско-американских документа по расширению борьбы с наркотиками подписаны в Минске

Региональный директор Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Уильям Уоррен-младший и заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Александр Богдевич

21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Четыре белорусско-американских меморандума о сотрудничестве между белорусскими госорганами и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США подписаны сегодня в МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Государственным пограничным комитетом, Государственным таможенным комитетом, Министерством внутренних дел, Следственным комитетом Беларуси и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки.

Региональный директор Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Уильям Уоррен-младший и заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Игорь Печень

Региональный директор Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Уильям Уоррен-младший и первый заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции Иван Подгурский

Региональный директор Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Уильям Уоррен-младший и первый заместитель Председателя Следственного комитета Республики Беларусь Алексей Волков

Как отметила на мероприятии временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур, эти документы - важный шаг в укреплении региональной безопасности. Она обратила внимание на высокие стандарты деятельности белорусских правоохранительных органов и выразила уверенность, что обе стороны будут эффективно взаимодействовать. "Документы открывают дорогу для дружественного сотрудничества", - сказала временный поверенный в делах США.

"Борьба с торговлей наркотиками очень важна, и мы надеемся на укрепление сотрудничества с белорусскими коллегами", - подчеркнула дипломат. Она добавила, что американская сторона рассмотрит предложения белорусских коллег об организации совместных тренингов на базе Академии МВД.-0-

Фото Оксаны Манчук

Беларусь и США намерены укреплять сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками Региональный директор Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Уильям Уоррен-младший отметил, что проблема борьбы с наркоторговлей касается ни какой-то одной отдельно взятой страны, а всего мира.