Четыре диплома завоевали студенты БГУ на конкурсе ГИС-проектов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре диплома различного достоинства завоевали студенты факультета географии и геоинформатики БГУ на конкурсе геоинформационных проектов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В номинации "Применение географических информационных систем в научных и прикладных исследованиях" лучшей признана работа "Цифровые данные и городские периферии: опыт исследования и поиск способов трансформации". Ее автором выступил третьекурсник БГУ Антон Жильцов. Диплома II степени удостоен четверокурсник Анатолий Чеботарев за проект "Мультикритериальный ГИС-анализ для выбора мест размещения ветроэнергетических установок". Также в данной номинации диплом III степени завоевала студентка Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова Татьяна Панкова. Она представила работу "Геоинформационное обеспечение государственной инвентаризации лесов на примере Иркиликского участкового лесничества Прибайкальского лесничества Республики Бурятия".

В номинации "Создание ГИС информационно-справочного и образовательного характера" диплома I степени удостоен проект "Интерактивные ГИС-материалы в поддержку образовательной и научной деятельности". Авторами работы являются студенты Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Татьяна Полячок и Павел Юхнюк. Диплом II степени получил студент Полоцкого государственного университета Максим Мысливец за проект "Моделирование измерений для учебно-тренировочного симулятора оптических теодолитов Countdown THEO. Дипломом III степени поощрены учащиеся средней школы №1 Новополоцка Карина Ласточкина и Дарья Петрухно. Они представили работу "Использование географических сервисов для картографирования памятников Великой Отечественной войны".

В номинации "Геодезическое и фотограмметрическое обеспечение ГИС" диплом I степени завоевал пятикурсник БГУ Юрий Давидович за ГИС-проект "Спектральные индексы для изучения усыханий хвойной растительности". Диплом II степени вручен аспиранту БГУ Григорию Чернякову за работу "Опыт индикации мощности торфяной залежи по данным дистанционного зондирования земли при предварительной разведке торфяных месторождений Беларуси". Проект студентки Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Елены Куцаевой "Оценка продуктивности биомассы нетрадиционных кормовых культур с использованием данных дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения" отмечен дипломом III степени.

Всего на конкурс было представлено 36 ГИС-проектов. Состязание прошло во время республиканского научно-практического семинара студентов и молодых ученых "ГИС-технологии в науках о Земле - 2020", посвященного Международному дню географических информационных систем (ГИС).-0-