Четыре инфицированных омикрон-штаммом минчанина находятся дома на самоизоляции

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре минчанина, инфицированные омикрон-штаммом, находятся дома на самоизоляции, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они дома на самоизоляции. Показаний для госпитализации пока нет, за ними установлено медицинское наблюдение", - сказал Александр Тарасенко.

Новый штамм выявлен у четырех минчан. Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в Беларуси. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции. "Все заболевшие трудоспособного возраста от 20 до 46 лет - не привиты против коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе Минздрава.

"Все четыре гражданина республики не были привиты. Среди них один заболел повторно, причем первый раз он переболел не ранее двух месяцев назад, что может говорить о том, что постинфекционный иммунитет не всегда, не у каждого или не в должной степени вырабатывается, - сказал Александр Тарасенко. - Поэтому Министерство здравоохранения еще раз настоятельно рекомендует гражданам вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции".-0-