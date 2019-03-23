Четыре иностранные телепрограммы начнут вещание в Беларуси

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре иностранные телепрограммы начнут вещание на территории Беларуси. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

Разрешения на распространение выданы Министерством информации телепрограммам SHOT TV, "Бокс ТВ Плюс", "КВН ТВ" и "Малыш-ТВ" сроком на 3 года.

Указанные иностранные телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.

В Мининформе пояснили, что операторы электросвязи включают телепрограммы, получившие разрешение на распространение на территории Беларуси, в соответствующие пакеты после подписания приказа о выдаче разрешения. Наличие иностранного средства массовой информации в соответствующем списке получивших разрешение освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного медиаресурса, от получения соответствующего разрешения.-0-