Четыре иностранные телепрограммы получили разрешение на вещание в Беларуси

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре иностранные телепрограммы начнут вещание на территории Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.
Разрешения на распространение выданы Министерством информации телепрограммам "Fashion4K", "Food Network", "Православный телеканал "МузСоюз" и "Наша тема" сроком на 3 года. Это телепрограммы культурно-просветительной, развлекательной, музыкальной, детской и спортивной направленности.
В Министерстве информации отметили, что наличие иностранного средства массовой информации в списке иностранных СМИ, получивших разрешение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения.-0-
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