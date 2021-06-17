Четыре иностранные телепрограммы прекратили вещание в Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

"Ввиду истечения сроков действия разрешений на распространение продукции иностранных средств массовой информации на территории Беларуси Министерством информации исключены из списка зарубежных телепрограмм, разрешенных к распространению в Беларуси, иностранные телевизионные СМИ: IQ HD, "ЖИВИ!", "Спорт 1" и "Спорт 2", - отметили в ведомстве.-0-