12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре медали завоевали белорусские школьницы на Европейской математической олимпиаде для девушек, которая проходит 7-13 апреля в Киеве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

По результатам соревнований у Беларуси две серебряные и две бронзовые медали. Всего в олимпиаде участвовали 49 команд из разных стран мира, в том числе из 35 европейских.

В пресс-центре Минобразования отметили, что представители Беларуси ежегодно демонстрируют на олимпиаде высокие результаты. В копилке с 2013 года - уже 3 золотые, 7 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Цель олимпиады состоит в том, чтобы поддержать математически одаренных школьниц. Международные математические соревнования проводятся в мире с 1959 года. Как правило, большинство участников таких состязаний - юноши. Чтобы приобщить и девушек, для них в 2012 году в Кембридже впервые провели Европейскую математическую олимпиаду, в которой приняли участие команды из 16 стран Европы и трех неевропейских стран.

В 2015 году Европейская математическая олимпиада для девушек успешно прошла в Беларуси.-0-