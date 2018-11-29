Четыре партнерских соглашения подписаны между регионами Беларуси и Латвии

29 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество между районами и городами Витебской области и латвийскими регионами развивается. Сегодня на белорусско-латвийском бизнес-форуме к 31 действующему соглашению добавились еще четыре, передает корреспондент БЕЛТА.
С целью укрепления взаимоотношений партнерские соглашения подписали представители органов власти Шарковщинского района и Айзкраукльского края, Верхнедвинского района и Дагдского края, Городокского района и Аматского края, Глубокского района и Инчукалнского края.
Кроме того, свои намерения о сотрудничестве скрепили подписями руководители управления спорта и туризма Витебского облисполкома и Латвийского бюро Еврорегиона "Озерный край"; Витебского областного союза нанимателей и Даугавпилсского клуба предпринимателей и бизнесменов Anchor; Витебского областного центра маркетинга и Общества содействия латвийско-белорусским экономическим связям; Витебского государственного технологического университета и Даугавпилсского университета.
/Будет дополнено/.-0-
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