Четыре партнерских соглашения подписаны между регионами Беларуси и Латвии

29 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество между районами и городами Витебской области и латвийскими регионами развивается. Сегодня на белорусско-латвийском бизнес-форуме к 31 действующему соглашению добавились еще четыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Договор международного сотрудничества между Шарковщинским районом и Айзкраукльским краем Латвийской Республики подписывают председатель Шарковщинского райисполкома Дмитрий Ломако и председатель Думы Айзкраукльского края Леонс Лидумс.

С целью укрепления взаимоотношений партнерские соглашения подписали представители органов власти Шарковщинского района и Айзкраукльского края, Верхнедвинского района и Дагдского края, Городокского района и Аматского края, Глубокского района и Инчукалнского края.

Соглашение о намерении сотрудничества между Верхнедвинским районом Витебс и Дагдским краем Латвийской Республики подписывают председатель Верхнедвинского райисполкома Игорь Маркович и заместитель председателя Дагдской краевой думы Латвии Сандра Вишкуре.

Кроме того, свои намерения о сотрудничестве скрепили подписями руководители управления спорта и туризма Витебского облисполкома и Латвийского бюро Еврорегиона "Озерный край"; Витебского областного союза нанимателей и Даугавпилсского клуба предпринимателей и бизнесменов Anchor; Витебского областного центра маркетинга и Общества содействия латвийско-белорусским экономическим связям; Витебского государственного технологического университета и Даугавпилсского университета.

Соглашение о намерении сотрудничества между Городокским районом и Аматским краем Латвийской Республики подписывают председатель Городокского райисполкома Петр Коробач и председатель Думы Аматского края Елита Еглите.

Соглашение о намерении сотрудничества между Глубокским и Инчукалнским краем Латвийской Республики подписывают председатель Глубокского районного Совета депутатов Галина Унукович и председатель Инчукалнской краевой думы Айварс Наливайкас.

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