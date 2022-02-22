Четыре специалиста согласованы на должности главных госсанврачей

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре специалиста Минздрава согласованы на должности главных государственных санитарных врачей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Официальный Минздрав".

Четыре специалиста прошли согласование на должности главных государственных санитарных врачей. Так, главным государственным санитарным врачом Мстиславского района Могилевской области будет Ольга Гаськова, Дрогичинского района Брестской области - Максим Фотиев, Стародорожского района Минской области - Александр Дубовик, города Новополоцка Витебской области - Павел Савченко.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич дал согласие на назначение Ирины Хецевой на должность директора Барановичского центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов, а Веры Иванецкой на должность заместителя директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра психического здоровья.

Министр пожелал новым руководителям как можно активнее включиться в работу по реализации планов и программ в сфере здравоохранения.-0-