Четыре ЗРК "Тор-М2" планируется принять на вооружение до конца года

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВС Беларуси планируют принять на вооружение до конца года четыре зенитных ракетных комплекса "Тор-М2". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

На предприятии российского концерна "Алмаз-Антей" уже была проведена приемка комплексов. "Надеемся, что к концу года в составе гвардейского 1146-го зенитного ракетного полка будет пятая по счету батарея Тор-М2", - отметили в ведомстве. В состав батареи входят четыре комплекса.

Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк был возрожден в Беларуси в конце 2017 года. Он был вооружен зенитным ракетным комплексом ПВО "Тор-М2", способным бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах. Полк четырехбатарейного состава на северо-западном направлении выполняет задачи прикрытия воздушного пространства Беларуси. В рамках работы в общей системе ПВО страны он осуществляет физическое прикрытие атомной электростанции.-0-